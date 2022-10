Nicht Köln erlaubt den Muezzin-Ruf, sondern das Grundgesetz

Köln/Ruhrgebiet. Wer so tut, als müsse der muslimische Gebetsruf genehmigt werden, bringt alle Muslime in eine Bittstellerrolle – und behindert Integration.

Man mag christlich geprägt sein oder Religion rundheraus ablehnen, aber man muss zur Kenntnis nehmen: Das Grundgesetz erlaubt den Muezzinruf, nicht die Stadt Köln oder NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der sich in der Presse so geäußert hat: „Ohne Not und Anlass, wie mir scheint, wird nun in Köln in diesen Frieden eingegriffen.“ Das ist natürlich eine populistische Äußerung, denn Wüst weiß vermutlich genau, dass Köln den Muezzinruf nicht genehmigen musste. Der Frieden bestand in einer Mischung aus freiwilliger Selbstbeschränkung seitens der Muslime und einer Verhinderungstaktik mittels Bürokratisierung durch viele Städte.

Der Vertrag, den Köln und die Gemeinde, nun abschlossen haben, ist nun ein Kompromiss, bei dem sich abermals die Muslime freiwillig beschränken. Sie rufen nun einmal die Woche zum Gebet, nicht mehrfach täglich, wie sie es auch dürften (immer in Zimmerlautstärke). Den Muslimen gibt er die Sicherheit, dass die Stadt sie nicht piesacken wird. Der Stadtgesellschaft gibt der Kompromiss die Gewissheit, dass die Veränderung marginal bleibt. Ein geregeltes Zusammenleben ist besser als Alleingänge, egal von welcher Seite.

Dass Politiker immer noch so tun, als könne man den Ruf verbieten oder genehmigen, bringt die Muslime in Deutschland wieder einmal in eine Bittstellerrolle und verhindert Integration.

Ditib ist eine schwierige Organisation

Thomas Mader kommentiert die Debatte um den Muezzin-Ruf in Köln.

Damit ist freilich nicht gesagt, dass alle Moscheegemeinden Integration fördern. Die Ditib ist eine schwierige Organisation. Aber der Vertrag von Köln, das ist das Novum, gilt für alle. Oder besser: Jede Gemeinde kann sich ihm anschließen. Es geht darum, allen hier lebenden Muslimen einen Maßstab an die Hand zu geben – auch jenseits des Rechts.

Und wem der Inhalt nicht gefällt, der muss weghören, so wie man bei Montagsdemos oder beim Karneval weghören muss. Beim Gebetsruf fällt es sicher leichter – wenn der Muezzin so leise daherkommt wie ein Elektroauto.

