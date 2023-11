Nostalgie und Aufbruch

Im TV lief Gottschalks kuschelige Nostalgieshow, während politische Ereignisse und Debatten zeigen, dass Rückschau das Land nicht weiterbringt.

Da war es noch mal, das kuschelige alte Deutschland. Jeder zweite Fernsehzuschauer hat am Samstag „Wetten, dass..?“ eingeschaltet. Es war wieder was mit Bagger, mit einem schlauen Hund, einem großartigen Kind, und kräftige Schweizer zogen eine Bahn ein paar Meter übers Gleis. Das alles war ganz unterhaltsam. Aber ohne Wehmut schaute man nicht hin. Denn es wurde deutlich: Die Zeit für große Wettsofas und banale Gespräche ist vorbei. Gottschalk ist der Opa, der die Witze von früher macht und dem man das aber aus Sympathie und Höflichkeit dieses eine Mal noch durchgehen lässt. Die Welt hat sich verändert. Deutschland auch.

Was das Land jetzt braucht, ist weniger eine rührselige Rückschau, sondern der Blick nach vorn und die Bereitschaft, sich von alten Denkmustern zu trennen. Wie das funktionieren kann, war beim Parteitag der Grünen zu beobachten, der nach engagiert geführter Debatte einen Beschluss zur Asylpolitik fasste, der die grüne Seele verletzt, aber ein Weiterregieren erlaubt.

Parteien haben eine herausgehobene Stellung bei der politischen Willensbildung

In Karlsruhe konnte man die Stärke unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bestaunen. Das Grundgesetz will es, dass die Parteien eine herausgehobene Stellung bei der politischen Willensbildung haben. Es ist gut, wenn viele Bürgerinnen und Bürger in Parteien Mitglied werden, wenn sie ihre Ideen und Überzeugungen einbringen, wenn sie sich in Rhetorik schulen und über den besten Weg für die Politik streiten. Die Parteiprominenz musste sich mächtig ins Zeug legen, um den Weg zu einem härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik durchzukriegen – so wie es die Mehrheit der Deutschen und die Mehrheit der Europäer jetzt wollen.

Für die grüne Jugend ist es keine Katastrophe, eine Abstimmung zu verlieren. Es war wichtig, die guten Argumente erneut vorzutragen. Es ist aber ebenso wichtig, den gemeinsamen Entschluss nun mitzutragen. So funktioniert Demokratie.

Das war auch ein starkes Signal der Grünen an die Ampel: „Wir machen weiter.“ Mag sein, dass es kuscheliger ist, so wie früher den Widerspruch zwischen Fundamentalüberzeugung und Realpolitik nicht aufzulösen. Jetzt, in der Krise, ist anderes vonnöten. Das gilt für TV-Shows – und erst recht für Politik.

Weitere Themen Beim Kampf gegen Funklöcher müssen sich alle bewegen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung