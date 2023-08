NRW-SPD demonstriert trotzige Geschlossenheit

In Münster wählen die NRW-Sozialdemokraten erstmals eine Doppelspitze. Der Vertrauensvorschuss ist groß, die Herausforderungen auch.

Die nordrhein-westfälische SPD wird erstmals von einer Doppelspitze geführt. Beim Landesparteitag in Münster wählten die Delegierten die beiden einzigen Kandidaten Sarah Philipp und Achim Post mit deutlicher Mehrheit. Nach der dramatisch verlorenen Landtagswahl, quälenden innerparteilichen Auseinandersetzungen und in Zeiten sinkender Mitgliederzahlen haben es die Sozialdemokraten geschafft, ein Zeichen der Geschlossenheit zu setzen. Es blieb ihnen wenig anderes übrig.

In Wahlumfragen liegt die NRW-SPD noch unter ihrem historisch schlechten Landtagswahl-Ergebnis, die in Teilen rechtsextreme AfD ist auch in Nordrhein-Westfalen auf dem Höhenflug. Der in der Partei-DNA ohnehin tief verwurzelte Widerstand gegen Rechts wurde in Münster immer wieder unter trotzigem Applaus beschworen.

Das Mantra dieses Parteitags aber hieß: Neuanfang. Tatsächlich ist dieser Neuanfang vor allem Rückbesinnung auf die sozialdemokratischen Klassiker. Die NRW-SPD will aus der Asche aufsteigen mit Themen wie Chancengleichheit, sozialer Gerechtigkeit, dem Schulterschluss mit den Gewerkschaften und einer Industriepolitik, die jetzt zeitgemäß mit dem Klimaschutz flankiert und versöhnt werden soll.

In den Reden wurden die sozialdemokratischen Lichtgestalten bemüht, Brandt, Schmidt, Otto Wels. Die Partei vergewisserte sich ihrer langen und wechselvollen Geschichte, um das angeknackste Selbstbewusstsein zu kitten und die Reihen zu schließen. Es hat funktioniert.

Ein Parteitag ist aber immer nur eine Momentaufnahme. Die neue Führung der NRW-SPD steht jetzt vor der Herausforderung, die neuen Geschlossenheit und die Aufbruchstimmung zu verstetigen und in erfolgreiche Kampagnenfähigkeit zu verwandeln. Am Ende müssen auch die Wählerinnen und Wähler überzeugt werden, dass mit dieser SPD ein Neuanfang möglich ist.

