NRW-SPD: Es ist Zeit, um aufzustehen

In unserer Umfrage zeigt sich, dass die NRW-SPD politisch am Boden ist. Nun wird es Zeit aufzustehen – am besten fängt man damit ganz unten an.

Mit sozialdemokratischer Brille ist unsere Forsa-Umfrage zum Zustand der NRW-SPD eigentlich nur in eine Richtung positiv zu kommentieren: Gut, dass die nächste NRW-Wahl noch vier Jahre entfernt ist. Dann, so könnte man hoffen, bleibt der SPD wenigstens noch Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen.

Neutral betrachtet lassen die Umfrageergebnisse keinen anderen Schluss zu, als dass die SPD landespolitisch am Boden liegt. Sowohl personell als auch inhaltlich können die Sozialdemokraten derzeit in NRW nicht punkten. Die Erinnerung an goldene Zeiten, in denen etwa Johannes Rau, Wolfgang Clement oder Hannelore Kraft für eine starke SPD in NRW standen, verblassen und sind einer harten Realität gewichen.

Es fehlt an eigenem Profil

Ein schlechteres Zeugnis können potenzielle Wählerinnen und Wähler einer Partei kaum ausstellen: Inhaltlich habe sich die SPD zu weit von den Menschen in NRW und ihren Belangen entfernt, stehe nicht mehr für traditionelle sozialdemokratische Werte, habe sich zu stark um Minderheiten gekümmert. Inhaltlich fehlte es der NRW-SPD zuletzt an eigenem Profil.

Es reicht nicht, mal leiser und mal lauter die Landesregierung zu kritisieren, mit der die Menschen per se nicht unzufrieden sind. Die These, dass der Kutschaty-Rücktritt den Weg frei macht für Neues, ist gewagt. Welcher Kopf soll die neuen Ideen denn tragen? Marc Herter, der die Landespartei kommissarisch führt, halten nur neun von 1005 Befragten für einen geeigneten SPD-Chef für NRW ...

Bitter für die Parteibasis

Bitter ist die Lage auch für jene Genossinnen und Genossen, die in Ortsvereinen, Ratsfraktionen oder am Marktstand sozialdemokratische Basisarbeit leisten, Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern suchen, mit ihnen über das diskutieren, was sie bewegt. Ihnen sollte die Landes-SPD zuhören. Denn wenn man am Boden liegt und aufstehen will, ist man gut beraten, ganz unten anzusetzen.

