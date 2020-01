NRW-Städte hätten mehr Hilfe vom Land verdient

Das Land NRW macht sich bei der Übernahme von Kosten, die den Städten durch die Aufnahme von geduldeten Flüchtlingen entstehen, schon lange einen unverschämt schlanken Fuß. Drei Monate nach Ablehnung des Asylantrags bleiben die Kommunen alleine auf diesen Kosten sitzen. Das Land tut dann so, als gäbe es diese Geduldeten gar nicht. Außerdem reicht das Geld, das NRW den Städten tatsächlich für die Versorgung von Flüchtlingen zahlt – zum Beispiel für Wohnung und Gesundheitsversorgung – hinten und vorne nicht.

Fatales Signal an die Kommunen

Statt „Wir schaffen das“ mit der Integration ist das Signal an die Städte an Rhein und Ruhr eher ein „Ihr schafft das schon“. In Augsburg oder in Passau würde das sogar funktionieren, doch Bayern mutet seinen Städten diese Härten gar nicht erst zu. „Kirchenmäuse“ wie Oberhausen, Essen, Mülheim müssen dagegen Geld für Versorgung und Integration von Flüchtlingen ausgeben, das sie eigentlich nicht haben. Klar, dass der Städtetag sauer ist, wenn der Finanzminister seinen Überschuss erstmal auf die hohe Kante legt.

Bei ihren größten Problemen – den Altschulden und den steigenden Sozialkosten – hätten die Städte mehr Engagement von der Landesregierung verdient. Die spart hier an der falschen Stelle.