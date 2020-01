PCB-Fund: Streit zwischen Firma und Kreis verunsichert

Wer will ihnen die Angst übel nehmen, den vielen betroffenen Bürgern in Ennepetal? Wenn selbst ausgewiesene Experten bekennen müssen, dass sie noch nichts Genaues über PCB 47 wissen, dann wächst die Verunsicherung. Auch wenn die Behörden jetzt noch nicht von einer akuten Gefahr sprechen und es außer Ernährungsempfehlungen noch keine Restriktionen gibt.

Auf der anderen Seite: Wer will die rund 500 Arbeitsplätze gefährden? Und diese wären definitiv in Gefahr, wenn es einen sofortigen Produktionsstopp gäbe. Vor allem, weil es noch lange dauern kann, bis es valide wissenschaftliche Erkenntnisse zur tatsächlichen Gefährlichkeit von PCB 47 gibt. Doch wenn diese Untersuchungen zu dem Ergebnis kommen, dass die Situation in Ennepetal nicht gefährlich ist, könnten bei einem Produktionsstopp die Jobs schon lange verschwunden sein.

Gut ist, dass sich die NRW-Ministerien für Umwelt und Arbeit jetzt des Themas annehmen, das andere mögliche Fälle auch unter die Lupe genommen und Forschung in Gang gesetzt werden. Gleichwohl bleibt es eine vertrackte Situation, bei der es weder Gut noch Böse gibt – und vor allem keine einfache Lösung. Nur eins ist bereits klar: Der Streit zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Firma biw muss beendet werden. Er bringt die Sache nicht voran, sondern sät nur Unsicherheit. Und das hilft niemandem.