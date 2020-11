Pflege muss sich selbst besser pflegen

Essen. Pflegekräften war die Aufmerksamkeit selten so gewiss jetzt in der Corona-Pandemie. Jetzt müssen sie daraus etwas machen.

Die Pflege muss sich endlich selbst besser pflegen. Wohl kaum ein Berufsfeld stellt das Wohl eines anderen Menschen so sehr im Mittelpunkt und lässt das eigene Wohl zugleich so sehr in den Hintergrund rücken wie die Pflege. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Kliniken und Altenheimen ist unterirdisch - das mag historisch und strukturell zu erklären sein, zeitgemäß ist es nicht.

Denn trotz aller Zusagen der Politik, trotz der Beifallsbekundungen der Gesellschaft, trotz vieler Initiativen engagierter Arbeitgeber – vielerorts sind die Bedingungen, unter denen Pflege stattfindet, immer noch nicht ausreichend verbessert. Mitten in der Krise zeigt sich, welche Folgen es hat, wenn ein Beruf über Jahre als unattraktiv, als stark belastend und vergleichsweise schlecht bezahlt gilt – ob nun berechtigt oder nicht: In den Kliniken fehlen nicht Intensivbetten, sondern Pflegefachkräfte. In den Altenheimen fehlen nicht Corona-Schnelltests, sondern Mitarbeiter mit Zeit zum Testen. Und an den Pflegeschulen fehlt nicht das Geld für mehr Schüler, sondern das Fachpersonal für den Unterricht.

Ob eine neue Pflegegewerkschaft einen Wandel anstoßen kann , ist schwer zu beantworten. Bemerkenswert ist die Zeit, in der sie sich gründet. Selten war Pflegekräften die Aufmerksamkeit so gewiss wie in der Pandemie. Nun müssen sie etwas daraus machen.