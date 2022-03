Putin macht Millionen Frauen in der Ukraine zu Opfern

In der Ukraine herrscht Krieg: Warum wir trotzdem über den Weltfrauentag reden müssen

Eine Frau wird auf ihrer Flucht von einem Mann auf dem Rücken getragen, Mütter stehen mit gepackten Koffern und ihren Kindern am Bahnhof, um einen rettenden Zug aus der Ukraine zu bekommen, weinende Frauen, die ihre Männer zurücklassen müssen: Es sind Bilder wie diese, die diesen 8. März 2022 dominieren. Es ist Weltfrauentag. Aber ist er heute wichtig? In Zeiten, die von Krieg geprägt sind? Wollen wir uns angesichts dieser Unruhen, dieser Zerstörung ganzer Lebensbiografien darüber streiten, dass Frauen für dieselbe Arbeit auch denselben Lohn verdienen wie Männer?

Ich finde: Ja, das sollten wir tun. Trotz alledem. In den Kitas wird heute schließlich auch gestreikt.

Denn dieser geringere Verdienst resultiert auch daraus, dass es zu wenige Frauen in Spitzenjobs gibt. Und das hat wiederum mit den Rahmenbedingungen zu tun: Noch immer stecken Frauen überwiegend im Beruf zurück, um sich um die Kindererziehung zu kümmern. Sie kehren als Teilzeitkraft zurück, müssen sich zwischen Kita-Schließzeit und Überstunden zerreißen. Und eine Führungskraft mit einer halben Stelle? Ist die Ausnahme.

Wir brauchten erst eine. Dabei profitieren Unternehmen von der Mischung aus Männern und Frauen, schließlich spiegelt es das Verhältnis der Bevölkerung wider.

Genau deshalb ist es richtig, dass Frauen auch in der Politik selbstverständlich in Spitzenpositionen mitmischen. Das Bundeskabinett besteht zur Hälfte aus Frauen und Männern – aller Häme zum Trotz. Was ist Außenministerin Annalena Baerbock zunächst belächelt worden! Und nun? Jetzt geben sogar Skeptiker zu: Sie macht in der Ukraine-Krise derzeit einen guten Job. Warum auch nicht?

Dieser Weltfrauentag 2022 muss vor allem den ukrainischen Frauen gewidmet sein, die nun ihr Land verlassen, ihre Jobs aufgeben, ihre Männer zurücklassen und ihre Leben neu ordnen müssen.

Putin hat sie zu Opfern gemacht.

