Reichen die vom Land bereitgestellten 100 Millionen?

In Zeiten des Klimawandels muss der Wald in NRW grundlegend umgebaut werden. Viel ist zu tun, Forstbesitzer müssen wirklich umdenken.

Nur noch knapp jeder fünfte Baum (19%) ist ohne Schäden. Der neue Waldbericht für NRW offenbart das erwartete Desaster angesichts von Borkenkäfer-Invasion und zwei Dürresommern. Wald bedeckt mehr als ein Viertel der Landesfläche. Weite Teile gehen gerade den Bach runter. So ist die Lage – und man mag sich nicht ausdenken, wie die Entwicklung weiter verläuft, falls 2020 der nächste heiße und trockene Sommer folgt.

Die Landesregierung ist in dieser Lage bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen – 100 Millionen. Die Frage ist, ob das reicht. Das endgültige Ausmaß der Borkenkäfer-Schäden ist noch nicht absehbar. Und die Rettung des Waldes wird ein kompliziertes Geschäft – zumal weite Teile des Waldes in NRW in Privatbesitz sind. Eigentümer müssen wirklich umdenken. Mischwälder müssen Monokulturen ersetzen. Fehler, die mit der Fichte gemacht wurden, dürfen sich nicht mit der Douglasie wiederholen. Der Wald braucht mehr Naturverjüngung. Damit diese gelingt, darf es nicht so viel Verbiss durch Wild geben (heißt aber: mehr Abschuss). Zur Wasserhaltung im Wald gehört die Wiederanlage von Gräben und Teichen.

Es ist eine Menge zu tun. Obacht, sollten sich Politiker jetzt schon feiern lassen.