Rheinmetall-Fabrik - Aufrüstung am Niederrhein

Kaum jemand bestreitet die Notwendigkeit, sich auf eine zunehmend unsichere Welt einzustellen. Aber Unbehagen ist verständlich.

Eine Grünen-Politikerin lässt sich lächelnd beim ersten Spatenstich für eine Fabrik fotografieren, in der Komponenten für einen Kampfjet gebaut werden sollen, der in der Lage ist, Atombomben ins Ziel zu transportieren. Auf dem Gelände des Flughafens in Weeze ist gestern ein Bild entstanden, das vortrefflich die Zeitenwende illustriert, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ausgerufen hat.

Die Grünen-Politikerin ist NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, mit ihr am ersten Spatenstich beteiligt war NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Die 200-Millionen-Euro-Investition der Düsseldorfer Rüstungsschmiede Rheinmetall auf dem Gelände, von dem aus im Kalten Krieg britische Kampfflugzeuge starteten, ist eine, die auch politisches Gewicht hat.

Nordrhein-Westfalen hilft mit, die Verteidigungsfähigkeit der Nato zu verbessern, so lautet die Lesart der Befürworter des Projekts. Kritiker werden sagen: Nordrhein-Westfalen, und ganz konkret der Niederrhein, dienen einer Aufrüstungsspirale, die Unfrieden in die Welt bringt.

In Kalkar und Uedem sind in den vergangenen Jahren rund 200 Millionen Euro in den Ausbau des Luftwaffenstandorts investiert worden. In diesem Jahr sind die Standorte turnusgemäß die Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe der Nato. Bräche ein großer Krieg mit Russland aus, wäre der Niederrhein daran entscheidend beteiligt.

Sicherlich: Kaum jemand bestreitet die Notwendigkeit, sich sicherheitspolitisch auf eine Welt einzustellen, die zunehmend unsicherer zu werden scheint, weil autokratisch geführte Länder mit Nachdruck und Gewalt neue oder alte Führungsrollen für sich beanspruchen. Jedoch sind auch diejenigen zu verstehen, die es mit Unbehagen erfüllt, wenn zusehends militärische Logik politisches Handeln beeinflusst.

Das Geld, das für Tötungsmaschinen ausgegeben wird, könnte andernorts Leben retten.

