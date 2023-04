Rüstungsrekord: Waffen machen unsicher

Die Staaten geben so viel Geld wie nie für Waffen aus. Warum gibt man das nicht für Sinnvolles aus? Warum redet niemand mehr über Abrüstung?

Noch nie wurde weltweit so viel Geld für Rüstung ausgegeben wie im vergangenen Jahr. 2240 Milliarden Dollar waren es in dem Jahr, als Russland die Ukraine überfiel.

Zugleich betonen so gut wie alle Regierungen in der Welt, dass Rüstung noch nie so notwendig war. Und alle haben dafür mehr oder weniger gute Argumente: Der Ukraine muss gegen Putins Truppen geholfen werden, heißt es nachvollziehbar und fast unisono im Westen. Die USA rüsten auf, weil sie Taiwan gegen China schützen wollen. Die Chinesen stocken auf, weil sie die Amerikaner in Südostasien als Bedrohung ansehen. Die Inder, inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt, rüsten auf, weil auch sie militärisch ganz vorn mitspielen wollen. Die Japaner wappnen sich gegen das aggressive Nordkorea. Saudi-Arabien kauft ebenfalls weiter; sicher nicht, um einfach nur mehr Panzer oder Kampfjets vorzeigen zu können. Die Welt ist so unsicher wie selten zuvor. Warum redet eigentlich niemand mehr über Abrüstung? Wo sind die Initiativen?

Gutes bewirken bei Bildung oder Klimaschutz

Man wird gern als naiv oder weltfremd bezeichnet, wenn man die Frage stellt, was 2,24 Billionen Dollar an Gutem bewirken könnten. Vor allem bei der Bildung oder beim Klimaschutz. Stattdessen sorgen Kriege und Drohgebärden dafür, dass Menschen sterben, leiden oder vertrieben werden.

Besonders ärgerlich ist es, wenn das viele Geld für Rüstung nicht gut eingesetzt wird. Bei den europäischen Staaten werden nur wenige Waffensysteme gemeinsam entwickelt und gebaut. Hier gibt es leider immer noch nationales Denken.

Deutschland steht zudem besonders unter Druck, weil die Bundeswehr bekanntlich von allen Vorgängerregierungen kaputtgespart wurde. Schon jetzt ist klar, dass das 100-Milliarden-Euro-Paket längst nicht ausreichen wird. Weil das auch anderswo so gesehen wird, dürfte der Rüstungsrekord im nächsten Jahr noch übertroffen werden. Wann hört das auf?

