Krieg in der Ukraine Selenskyj-Besuch in den USA hat große Symbolkraft

Essen. Der ukrainische Präsident hat im US-Kongress eine dramatische Rede gehalten. Sie sollte auch in Berlin wachrütteln, kommentiert Andreas Tyrock.

Es war eine emotionale, eine dramatische Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, auf die der US-Kongress mit frenetischem Jubel reagierte. Ein Augenblick großer Gesten und großer Symbolkraft, der ein klares Signal in die Welt und vor allem nach Russland senden sollte: Die USA stehen ohne Wenn und Aber hinter der Ukraine.

Die amerikanische Politik weiß um die Macht der Bilder und deren Wirkung. Ebenso wie Selenskyj, der in den vergangenen Monaten seit dem russischen Überfall vom ehemaligen TV-Komiker zu einem Kriegspräsidenten wurde, der sein Volk mit aller Entschlossenheit stärkt und zusammenhält.

Sein erster Auslandsbesuch seit Kriegsbeginn führte ihn nicht nach Paris, London oder Berlin, sondern nach Washington. Auch das ist ein Signal. Die Ukraine wünscht sich so viel Unterstützung aus Europa, wie sie aus den USA erhält. Dabei geht es natürlich um mehr als eine symbolische Rückendeckung. Moral und Zusammenhalt in der Bevölkerung und in den Armeen sind wesentlich für den Kriegsverlauf. Noch wichtiger ist allerdings die Ausstattung mit Waffen. Hier tun sich die Europäer schwer, eine einheitliche Linie zu finden und zu halten. Dies machte US-Präsident Biden auch deutlich, als er schilderte, wie viel Überzeugungsarbeit er bei den europäischen Verbündeten leisten musste und weiterhin muss.

Dass es in den westlichen Demokratien und damit in pluralistischen Gesellschaften keine Einheitsmeinung zu einem Krieg geben kann, liegt im Wesen der Demokratie, die von Meinungsvielfalt und politischem Streit geprägt ist und letztlich von der Freiheit lebt. Gerade dieser Selenskyj-Besuch sollte aber noch einmal wachrütteln: Wenn man, wie zum Beispiel die Bundesregierung, zu dem Ergebnis kommt, dass der russische Angriffskrieg nicht allein der Ukraine gilt, sondern ein Angriff auf den Westen, auf die freien Gesellschaften und damit auch auf unser Leben ist, dann muss man die Freiheit gemeinsam mit allem verteidigen, was man hat. Diese Konsequenz fehlt an manchen Orten – auch in Berlin.

