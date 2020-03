Sind Sie glücklich?

Ausgerechnet in Zeiten von Corona veröffentlichen die Vereinten Nationen den Glücksreport. Deutschland liegt auf Platz 17. Was sagt uns das?

Die Frage nach dem Glücklichsein wird vermutlich gerade nicht so oft gestellt. Wir erkundigen uns in diesen Tagen verständlicherweise eher nach dem Gesundheitszustand. Und so oft wie nie zuvor wird als Abschiedsgruß gesagt: „Bleib bitte gesund.“ Es ist schon etwas kurios, dass die UN zu einem Zeitpunkt, an dem die Coronakrise aller Welt zusetzt, ihren Glücksbericht veröffentlicht.

Die Glücksforscher haben ihre Daten ja in besseren Zeiten erhoben. Das muss man berücksichtigen, wenn man die Ergebnisse nun interpretiert. Man kann getrost davon ausgeben, dass man sich zumindest weniger Sorgen macht, wenn man jetzt in einem Land zu Hause ist, in dem das Gesundheitswesen gut organisiert ist – oder sich zumindest noch nicht das Gegenteil herausgestellt hat. Insofern dürfte sich heute die Frage nach den Glücksgefühlen in Italien oder in Großbritannien anders stellen als in Deutschland. Die Abwesenheit von Sorgen hilft beim Glücklichsein.

Psychologen definieren Glück als „extrem starke positive Emotion“ und als „vollkommener, dauerhafter Zustand intensivster Zufriedenheit“. Die Forscher der Vereinten Nationen haben die Menschen in 156 Ländern nach der Möglichkeit zur freien Entscheidung, nach Abwesenheit von Korruption, nach der Erwartung an gesunden Lebensjahren, nach sozialer Unterstützung und nach dem Bruttoinlandsprodukt gefragt. Finnland ist vorne, Afghanistan am Ende und Deutschland ist das 17.-glücklichste Land der Erde.

Glück ist nicht nur eine Sache des Bruttoinlandprodukts

Seit dem Wochenende wissen wir, dass es nicht das Bruttoinlandsprodukt ist, dass uns glücklich macht. Wer seinem Enkel durchs geschlossene Fenster zugewinkt hat, wer sich mit den Kindern per Skype und Smartphone unterhielt, wer einen überraschenden Anruf einer alten Freundin bekam, der hat erfahren, was Glück ist: dass es Menschen gibt, die einem wichtig sind und denen man auch selbst etwas bedeutet.

Und die Ehrenamtlichen, die jetzt trotz Kontaktverbot nach draußen gehen, um ihre Schicht bei der Telefonseelsorge zu übernehmen, erfahren, was Menschen tief unglücklich macht: dass es niemanden mehr gibt, der ihnen wichtig ist und niemanden mehr, denen sie etwas bedeuten.

Glück und Unglück wohnen bei uns nicht selten Tür an Tür.