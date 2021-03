So wird Anti-Werbung für wichtige Tests gemacht

In wenigen Wochen wird sich das eingeruckelt haben. Dann werden die Bürger wissen, wo sie in ihrer Kommune einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen können. Dann werden auch die Selbsttests für Zuhause bei Aldi, im Drogeriemarkt oder auch im Supermarkt in ausreichender Menge in den Regalen liegen und nicht mehr zu langen Schlangen führen.

Wir werden das ertragen, so wie wir den in der Rückschau so absurd wirkenden Klopapier-Notstand im Frühjahr und den viel entscheidenderen Mangel an Masken und Laborkapazitäten für Coronatests im vergangenen Jahr überstanden haben. Und trotzdem ist die Frage: Muss das sein? Die erste Phase der Pandemie hat Deutschland auch so gut gemeistert, weil die Bürger das Gefühl hatten, dass unser Staat gut funktioniert. Umso unverständlicher ist es, dass man hier sehenden Auges Vertrauen verspielt.

Da werden bei den Bürgern Hoffnungen auf kostenlose Schnelltests ab 8. März geweckt, obwohl man hätte wissen können, dass dies so nicht klappt. Dabei gerät nun in den Hintergrund, was dieser Tag eigentlich im Vordergrund sollte. Dass neben dem noch wichtigeren Impfen diese Tests die Eintrittskarte für mehr Freiheiten, für eine Risikominimierung sind, kurzum: Für ein Leben, wie wir es uns ersehnen. Für die Tests ist Werbung nötig, damit sie massenweise genutzt werden. Bislang gibt’s eher Anti-Werbung.