Sozialer Brennpunkt Ruhrgebiet? Ein unfairer Stempel!

Aufschwung, Rekordbeschäftigung, Strukturwandel – die Freude war zuletzt groß, dass das Ruhrgebiet auch ein Stück vom Kuchen der guten Wirtschaftsentwicklung abbekommt. Der neu gewonnene Optimismus aber trügt. In anderen Regionen geht es noch besser und schneller voran. Und: Trotz der guten Konjunktur wächst die Zahl der überschuldeten Menschen im Ruhrgebiet.

Das Pauschalurteil, sie mögen einfach nicht mit Geld umgehen können, greift zu kurz. Jede fünfte Überschuldung ist vielmehr auf Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Bei allem berechtigten Klagen über Fachkräftemangel in vielen Branchen sind vor allen große Unternehmen dabei, Personal abzubauen. Neu geschaffene Stellen sind oft prekär und befristet. Von den Gehältern kann so recht niemand leben. Zumal die Mieten samt Nebenkosten immer weiter steigen. Aus Sorge, ihre Wohnung zu verlieren, nimmt eine wachsende Zahl von Kunden Kredite für die Mietzahlungen auf.

Die wirtschaftliche Entwicklung spaltet die Kommunen. Am deutlichsten fällt die gegenläufige Entwicklung in Duisburg aus: Einige Ortsteile spielen oben in den Top 20 mit den wenigsten Schuldnern im Revier mit, in anderen ist die Überschuldungsquote besonders hoch. Dem Ruhrgebiet generell den Stempel eines sozialen Brennpunkts aufzudrücken, so wie es Creditreform tut, ist nicht fair.