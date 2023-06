Städte müssen menschenfreundlich sein, nicht autogerecht

Für Autofahrer und - besitzer wird das Leben in Großstädten zunehmend teurer. Der Umbau zur klimafreundlichen Stadt wird zu Lasten des KFZ gehen.

Es ist eine Frage des Platzes – und Teil der Antwort ist, dass das Auto in Innenstädten nicht mehr Platzhirsch ist: Wenn aus Gründen des Klimaschutzes der Verkehrsraum in den Städten neu ausgehandelt werden muss zwischen Fußgängern, Radfahrern, Nahverkehr und Individualverkehr, wird dem Auto zunehmend Fläche entzogen werden.

Dass man bislang rund 25 Quadratmeter Fläche im öffentlichen Raum für gerade mal 30 Euro im Jahr bekam, ist angesichts der Flächenpreise bizarr. Es ist nicht Aufgabe der Städte, sich Gedanken darüber zu machen, wo Einwohner Raum unterbringen können.

Schon jetzt erleben wir die Umwidmung von Fahrbahnen zu Rad- und Busspuren sogar in NRW. Und wir können im weniger autolobbygeprägten Ländern – insbesondere in Niederlanden – erleben, wie viel lebenswerter Innenstädte werden, wenn Straßen zu Alleen und Parkplätze zu Grün- und Wasserflächen werden. Übrigens eine gesundheitspolitische Lebensnotwendigkeit, wenn wir in noch heißeren Sommern nicht über reden wollen.

Herausforderung für die Mobilität – vor allem auf dem Land

Umsteigen ist immer schwierig. Und Mobilität auf dem Land, in Dörfern und Kleinstädten ohne privates Kraftfahrzeug bislang nur schwer bis gar nicht organisierbar. Deswegen sind alle aufgefordert, mit intelligenten Lösungen nach einem Miteinander der diversen Verkehrsträger zu suchen.

Die Mehrfachnutzung von Supermarkt-Parkflächen (tagsüber für Kunden, nachts für Anwohner) kann helfen und wäre ein Gewinn, wenn dafür Parkplätze am Straßenrand zum Rad- oder Fußweg werden. Noch aber dürfen vielerorts stetig voluminöser werdenden Autos straffrei auf Gehwegen stehen. Zumindest dieser Anachronismus aus dem Fossilzeitalter gehört abgeschafft. Ja, die Stadhttps://www.nrz.de/staedte/essen/gehweg-parken-in-essen-was-die-politik-dagegen-tun-will-id237843737.htmlt der Zukunft ist nicht länger autogerecht. Wenn sie es aber clever anstellt, wird sie dafür menschengerechter.

