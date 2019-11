„Synodaler Weg“ die letzte Chance der Kirche?

Der Brief des Bischofs Genn macht deutlich, dass die katholische Kirche grundlegender Reformen bedarf. Der „synodale Weg“ ist ihre letzte Chance.

Es ist eine schonungslose Selbstanklage, der sich Münsters Bischof Felix Genn da unterzieht: „Ich habe Fehler gemacht!“, schreibt er in einem offenen Brief an die Gemeindemitglieder zum Umgang mit Missbrauchsfällen in seinem Bistum. Einsicht, Reue, vor allem: Konsequenzen daraus zu ziehen – das kannte man von deutschen Bischöfen in dieser Deutlichkeit viel zu selten. Nun wird sich Felix Genn aber auch daran messen lassen müssen, ob er an seiner versprochenen harten Linie festhält.

Der offene Brief ist zudem ein Zeichen dafür, wie dringend die katholische Kirche ihren „synodalen Weg“ einschlagen muss: Dieser Schritt soll ja nicht nur gewährleisten, dass der Missbrauch endlich aufgearbeitet wird. Er soll vielmehr helfen, die Kirche grundlegend zu reformieren. Gläubige warten auf den Beginn Solche Vergehen haben schließlich etwas zu tun mit kirchlicher Sexualmoral, mit dem Zölibat. Deshalb werden die vielen noch kirchentreuen, aber durchaus zweifelnden Katholiken mit Spannung verfolgen, was passiert, wenn am ersten Advent der Startschuss für den „synodalen Weg“ erfolgt. Er ist möglicherweise die letzte Chance für die katholische Kirche.