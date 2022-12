Trotz Krisen: Zu Hoffnungslosigkeit besteht kein Anlass

Angesichts von Krieg und Krisen mag so recht keine Weihnachtsstimmung aufkommen. Dabei gibt es guten Grund, optimistisch zu sein.

Weihnachten ist die Zeit des Friedens. Doch die rechte Stimmung mag nur schwer aufkommen. Es liegt ein Jahr hinter uns, das von Krieg und Krisen geprägt war. Es gehört zu den Erkenntnissen, dass nichts wieder so wird, wie wir es aus der Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel kannten. Der russische Überfall auf die Ukraine hat den Krieg nach Europa getragen. Wladimir Putin ist Argumenten nicht zugänglich. Deutschland kann sich nicht mehr mit dem Hinweis auf die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg aus Konflikten heraushalten. Es geht nicht mehr um die Frage, ob Waffen an die Ukraine geliefert werden, sondern nur noch um deren Anzahl.

Der Kampf derer, die ihr Land gegen Aggressoren verteidigen, berührt viele in ihren Überzeugungen. Wenn russische Raketen Zivilisten treffen und Putin nicht verhandeln will, kann Pazifismus allein nicht die Antwort sein. Wie sehr Menschen sich nach Freiheit sehnen, sehen wir im Iran. Es sind vor allem die Frauen, die gegen ein brutales Regime für ihre Selbstbestimmung furchtlos auf die Straße gehen.

Reichsbürger gefährlicher als Klima-Kleber

All diese Entwicklungen rütteln auf und stellen unser behagliches Dasein infrage. Als wäre all das nicht beunruhigend genug, kommt noch eine Anti-Terror-Razzia der Polizei gegen sogenannte Reichsbürger hinzu. Menschen, die unsere Demokratie verachten und den Umsturz planten. Von ihnen geht zerstörerisches Potenzial und eine Bedrohung aus. Nicht von jenen, die sich aus Sorge um den Planeten auf Kreuzungen festkleben.

So vieles ist auf uns eingestürzt. Können wir trotzdem Weihnachten feiern und uns zusammen mit unseren Lieben freuen? Natürlich dürfen wir. Wir sollen sogar. Es ist richtig, sich wohl zu fühlen und das Leben zu genießen. Woher sonst sollen wir Energie schöpfen? Flucht aus der Realität hilft nicht. Es gibt zahlreiche Probleme, aber auch Lösungsansätze. Das ist eine Botschaft – gerade in Richtung der Jüngeren. Ja, unsere Welt ist bedroht. Es ist wichtig, sich für das Klima einzusetzen und an die Elterngeneration die klare Erwartung zu adressieren, zu einer lebenswerten Zukunft beizutragen. Zu Hoffnungslosigkeit besteht jedoch kein Anlass.

In der Unterstützung der Ukraine ist Deutschland in Bewegung. Neben der militärischen spielt die humanitäre Hilfe eine große Rolle. Die Spendenbereitschaft ist überwältigend. Wir nehmen viele Flüchtlinge auf, Zehntausende kommen allein in die Region Südwestfalen. Geld löst nicht alle Probleme. Aber es gehört auf die Habenseite, dass der Staat mit Milliardensummen versucht, die Folgen von Inflation und drastisch steigenden Energiepreisen zu mildern.

Oft fehlt die Haltung

Allerdings darf der Fokus auf das, was gelingt, nicht von dem ablenken, was unbedingt noch gelingen muss. Und das liegt oft nicht am Finanziellen, sondern an der fehlenden Haltung. Es macht sprachlos, dass die Autobahn A 45 als Lebensader für den Verkehr in und durch die Region seit über einem Jahr bei Lüdenscheid gesperrt ist und ein Neubau in weiter Ferne liegt. Unternehmen und Beschäftigte stöhnen unter dieser Last. Die marode Rahmedetalbrücke steht stellvertretend für die teilweise katastrophale Verkehrsinfrastruktur im ganzen Land – auf der Straße und auf der Schiene. In den Städten plagen wir uns mit Funklöchern im Mobilfunknetz herum, genau wie im Sauerland.

Es ist wichtig, dass sich unser Gemeinwesen konsequent gegen jene zur Wehr setzt, die es beseitigen wollen. Es ist genauso wichtig, dass das dringend notwendige Vertrauen in den demokratischen Staat wieder wächst. Voraussetzung ist, dass er strukturelle Probleme erkennt und verlässlich für die Bürgerinnen und Bürger löst. Lösungen stärken unseren Zusammenhalt, den wir in diesen Zeiten mehr denn je benötigen. Unser Zusammenhalt wächst, wenn wir uns einmischen und die Stimme erheben. Nicht gegen jemanden, sondern für unsere Zukunft. Das schenkt neue Hoffnung. Gerade zu Weihnachten.

