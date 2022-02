Ukraine: Dieser Krieg wird unser aller Leben verändern

Der Krieg in der Ukraine wird auch massive Folgen für Deutschland haben. Etwas, was Donald Trump nicht gelang, schafft nun Putin.

Die wirklich Mutigen sind die vielen russischen Frauen und Männer, die gerade in St. Petersburg oder in Moskau für Frieden protestieren und dafür Haft riskieren. Sie zeigen, dass es in Russland sehr viele Menschen gibt, die nichts von Putin und seinen Kriegen halten. Und sie zeigen, dass es „die Russen“ eben nicht gibt. Die allermeisten wollen Frieden. Ob der Kreml-Chef das registriert?

Auch hierzulande gehen Menschen für Frieden auf die Straße. Doch es sind längst nicht so viele wie im Jahr 1981, als Hunderttausende in Bonn den Nato-Doppelbeschluss kritisierten. Wo bleibt jetzt der große Protest?

Mit der Gasrechnung finanzieren wir Soldaten weiter

Die EU tut sich derweil schwer mit wirklich harten Sanktionen. Auch die Bundesregierung scheut das Abklemmen Russlands vom internationalen Zahlungsverkehr. Deutschland fürchtet, dass Moskau dann prompt den Gashahn schließt. Man könnte auch sagen: Wir finanzieren mit der Gasrechnung Putins Panzer und Soldaten munter weiter. Glaubt man in Berlin wirklich, dass Sanktionen ohne Nebenwirkungen zu haben sind?

Anstatt Lösungen zu finden, wie unser Land ganz flott unabhängig wird von russischer Energie, schwadroniert jetzt sogar die Grünen-Spitze von Waffenlieferungen an die Ukraine. Warum? Damit der Krieg noch blutiger wird?

Offensichtlich hat mancher noch nicht kapiert, dass dieser Krieg unser aller Leben verändern wird. Dazu zählt auch die Erkenntnis, dass künftig deutlich mehr Geld in die Rüstung fließen wird. Was Trump nicht gelang (er verlangte bekanntlich zwei Prozent vom Bruttosozialprodukt) schafft nun Putin. Der Westen rüstet auf. In der Waffenindustrie herrscht Hochstimmung. Und in der „Ampel“ ahnt man, dass damit viele der teuren (und sicher guten) Klimaprojekte vertagt werden müssen. Ohne Frieden ist das nämlich alles nur noch Nebensache.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung