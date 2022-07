Ukrainer kämpfen für ihr Land: Was würden wir Deutschen tun?

Würden wir Deutschen uns auch so tapfer gegen einen Eroberungsfeldzug wehren? Das Interesse an unserer Demokratie scheint jedenfalls zu sinken.

Kürzlich bekam ich auf der Straße mit, wie einige Leute darüber diskutierten, ob wir Deutschen uns auch so tapfer gegen einen Eroberungsfeldzug wehren würden wie das gerade viele Ukrainer tun? Natürlich ist das eine hypothetische Frage, denn es gibt keine Bedrohungslage für Deutschland.

Gleichwohl steht die Frage im Raum, welchen Stellenwert Demokratie und Freiheit bei uns genießen. Was würden wir alles tun um sie zu schützen und zu bewahren?

Dass die Ukrainer ihre Art zu leben so vehement und mit Blut verteidigen, liegt vor allem an den guten Erfahrungen, die sie in den letzten Jahren mit der Demokratie gemacht haben: Nicht überall, aber in zahlreichen Städten haben sie Zivilgesellschaften aufgebaut, sie haben gewählt, sie lassen Rede und Gegenrede zu, die offene Art zu leben zählt viel. Und auch den europäischen Gedanken haben die Ukrainer schätzen gelernt – nach den langen Jahren unter autokratischer Herrschaft.

Westliche Werte: Bei vielen Deutschen herrscht Gleichgültigkeit

Hierzulande hingegen herrscht mancherorts Gleichgültigkeit bis Ablehnung, wenn es um die sogenannten westlichen Werte geht. Im Osten der Republik wird oft radikal gewählt und in NRW hatten wir zuletzt die niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten. In einigen Stimmbezirken Duisburgs lag sie bei nur gut zehn Prozent. Demokratisch gesinnte Menschen muss das zur Verzweiflung bringen.

Die Ursachen sind vielfältig: Es fängt bei der Wertevermittlung in den Elternhäusern und Schulen an und geht weiter mit der Einfältigkeit zahlreicher Medien, die das Desinteresse an Mitwirkung und gesellschaftlichem Engagement nur bestärken. Auch Politiker haben ihren Anteil an der Misere, wenn sie abgehoben daherkommen oder nicht in der Lage sind, komplizierte Zusammenhänge zu erklären.

Nicht zuletzt wirkt das Internet nicht als Verstärker von Offenheit und Freiheit, stattdessen überwiegen Flachheit und Hetze. So kommt es, dass die so wichtigen Institutionen des Staates vielen gleichgültig sind. Am Ende droht dadurch unser Gemeinwesen zu zerbröseln. Leute wie Putin lachen sich bestimmt darüber kaputt.

Seriös informieren: Nur wer informiert ist, kann wirklich mitreden

Was also tun? Es wäre gut, wenn der brutale Angriffskrieg des Kreml dazu führt, dass sich die Menschen hierzulande auf den hohen Wert unseres demokratischen Gemeinwesens besinnen. Vermutlich sind Sie, während Sie diese Zeilen lesen, auch davon überzeugt. Doch das ist nicht genug. Umso wichtiger ist es, wenn wir alle und die Politik in den Kommunen, im Land und im Bund nichts unversucht lassen, um immer wieder zu überzeugen und sich den Diskussionen zu stellen.

Bildung und seriöse Medien sind dabei der Schlüssel: Nur wer informiert ist, kann wirklich mitreden und entscheiden. Nur wer eine Ahnung davon hat, was unsere Gesellschaft zusammenhält, kämpft schließlich auch für deren Werte. Die vielen Ehrenamtler und politisch Aktiven tun das schon. Doch ihnen gehen immer mehr Unterstützer von der Fahne. Das darf nicht länger so sein. Darüber nachzudenken lohnt in diesen Tagen. Was meinen Sie dazu? m.lachniet@nrz.de

