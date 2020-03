Alles ist relativ: Dass in den Stahlwerken von Thyssenkrupp nun mindestens 3000 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, hätte vor wenigen Wochen noch eine ganz andere Bedeutung gehabt. Doch nun, wo landesweit Millionen von Beschäftigten um die Zukunft ihrer Arbeit bangen, erscheint Thyssenkrupp nur noch als eine weitere Hiobsbotschaft.

Tatsächlich hört die Ungewissheit für die Stahlarbeiter nicht auf. Das Werk in Duisburg-Hüttenheim ist für den Konzern schon so gut wie abgeschrieben, und niemand weiß, was noch kommt.

Man kann immer wieder erinnern, dass es gigantische Managementfehler waren, die den einst stolzen Konzern an den Rand des Ruins brachten. Doch das hilft vor allem den Mitarbeitern nicht weiter. Immerhin wurde zwischen Vorstand, Betriebsräten und Gewerkschaft ein Sozialplan aufgestellt. Auch die anstehende Kurzarbeit wird darin geregelt. Das alles mildert nicht die Ungewissheit, doch die gibt es leider gerade überall.