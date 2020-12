Unsere Aufgabe für 2021: Die Suche nach der Welt von morgen

Hagen. Die Impfungen bringen Hoffnung für das neue Jahr. Aber wir haben auch viele Aufgaben auf anderen Felder, so Torsten Berninghaus.

Seit Monaten haben wir diesen Moment herbeigesehnt. Diesen Moment, der die Wende bedeuten soll, der uns endlich handlungsfähig macht im Kampf gegen das Covid-19-Virus. Bisher nämlich konnten wir dem Erreger lediglich mit mehr oder weniger untauglichen Mitteln begegnen. Wir konnten mit Beschränkungen und Selbstdisziplin seine Ausbreitung zwar verlangsamen, zugleich aber stürzten diese Maßnahmen Menschen in Einsamkeit. Die Lockdown-Zeiten zwingen Teile unserer Wirtschaft in die Knie und stellen viele von uns vor ganz neue Herausforderungen. Spätestens mit dem zweiten Stillstand des öffentlichen Lebens kurz vor Weihnachten entstand vielerorts eine Mischung aus Hilflosigkeit, Ohnmacht und Wut.

Am Sonntagmorgen aber war er da: dieser Moment der Umkehr. In diversen Alteneinrichtungen wurden die ersten Impf-Spritzen gesetzt. So unspektakulär wie dieser Piks vielfach beschrieben wurde, so unspektakulär verliefen auch die Tage danach. Denn die ersten Impfungen der Hochbetagten, also derjenigen, die diesem Virus kaum etwas entgegensetzen können und daher besonders unserer Solidarität bedürfen, sind rational betrachtet lediglich der Anfang eines langen Weges. Emotional allerdings sind sie viel mehr: Sie sind Symbole der Hoffnung und der Zuversicht. Und sie sind vermutlich der beste Weg aus dieser Krise. Deshalb ist es heute zum Jahreswechsel richtig, den Blick nach vorn zu richten in eine Zukunft, die zentrale Fragen noch beantworten muss.

Die Innenstädte stärken

Beispiel Innenstadt: Für den Online-Handel war die Pandemie wie ein gigantischer Beschleuniger. Digitale Riesen wie Amazon und Co eilen von einem zum nächsten Umsatzrekord, während kleine Läden im Lockdown versuchten, wenigstens einen Teil der Ware über rasch eigerichtete Internet-Shops zu verkaufen. Diese Umsatzverschiebung ins Digitale wird nicht ohne Wirkung bleiben. Stationäre Händler brauchen analoge Kundschaft. Genau wie Kneipen und Restaurants.

Gemeinsam bilden sie das Rückgrat unserer Städte. Wer dies - und damit die Idee der europäischen Stadt - erhalten will, muss solche zentralen Lagen in ihrer Attraktivität stärken. Wir brauchen mehr Bewegung, mehr Kultur, mehr Grün, mehr Aufenthalts- und Erlebnisqualität in den City-Lagen. Die Innenstädte stehen vor einem tiefgreifenden Wandel. Es ist höchste Zeit, innovative Konzepte systematisch zu fördern.

Schulen wirklich digital fit machen

Beispiel Schule: Wer hätte gedacht, dass wir schneller über einen wirksamen Impfstoff verfügen, als über Schulen mit funktionierendem digitalen Unterricht? Bereits der erste Lockdown hat deutlich gemacht, wie analog das Bildungssystem aufgebaut ist. Und er hat auch gezeigt, wie schnell Schüler den Anschluss verlieren können, wenn Eltern nicht über die Zeit oder über die Mittel verfügen, um wenigstens eine Art Not-Unterricht zuhause aufrecht zu erhalten.

Dass der Sommer nicht genutzt wurde, um digital entscheidend nachzubessern, ist eine der größten politischen Enttäuschungen der Pandemie. Übrigens kommt es nicht nur darauf an, die entsprechende Hardware zu installieren und zu verteilen. Viel entscheidender wird sein, die Lehrerinnen und Lehrer zu schulen und zu motivieren, spannenden Unterricht mit den neuen digitalen Möglichkeiten ganz selbstverständlich anzubieten.

Elektro-Mobilität vorantreiben

Beispiel Mobilität: Zum Ende des Jahres hat die EU die Klimaziele erneut verschärft. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken. Bisher waren 40 Prozent vereinbart. Dieser neuerliche Konsens zeigt, wie ernsthaft Europa entschlossen ist, die Erwärmung der Erde zu bremsen. Das wird Auswirkungen haben auf unsere Energieerzeugung, unsere technische Infrastruktur, unsere Gebäude und auf unsere Mobilität. Deshalb kommt der deutschen Auto-Industrie eine entscheidende Rolle zu. Nur wenn die Konzerne eine elektrische Flotte auf den Markt bringen, die den Verbraucher überzeugt, werden wir Mobilität als Kombination der unterschiedlichen Verkehrsmittel neu begreifen können. Stay home kann auf Dauer keine Lösung sein.

Nähe und Distanz neu austarieren

Unter dem Strich sehen wir zweierlei. Nämlich erstens, dass wir auch mit den jüngst gestarteten Impfungen dringend ein tragfähiges Konzept brauchen, um das Covid-19-Virus ohne weiteren Lockdown zu beherrschen und die Pandemie im neuen Jahr bestenfalls komplett zu überwinden. Darüber hinaus aber sehen wir, dass die Suche nach der Welt von morgen längst begonnen hat. Wir müssen heute überlegen, wie künftig das Verhältnis von Nähe und Distanz, von Körperlichkeit und Virtualität sein soll. Dies nämlich wird entscheidend sein dafür, wie wir künftig wohnen und arbeiten, wie wir Kultur oder Sport erleben, wie wir reisen, lernen oder feiern - kurz: wie wir zusammen leben.