Unverfrorenheit siegt, NRW muss Bindungen erhalten

Endlich ist die nervtötende Ungewissheit vorüber. Boris Johnson darf sich bei den britischen Sozialdemokraten bedanken, dass sie Jeremy Corbyn aufgestellt hatten. Der starrköpfige Sozialist, der sich meist im Kleinklein verhaspelte und klare Aussagen über Großbritanniens Zukunft vermied, war selbst für Labour-Anhänger nur schwer wählbar.

Somit konnte der Mann mit der größten Unverfrorenheit haushoch siegen. Seine permanente Botschaft, dass nur er den Brexit umsetzen werde, kam an. Orchestriert wurde sein Mantra von den britischen Boulevard-Medien, die die europäische Idee seit jeher durch den Schmutz ziehen und Johnsons Gegner nach Strich und Faden diskreditierten.

Offensichtlich kommen die lauten und platten Töne bei sehr vielen Menschen an. Man kennt das aus den USA und anderswoher. Und weil auf der Insel nun niemand mehr ernsthaft Kontra geben kann, verliert die EU erstmals in ihrer Geschichte einen Mitgliedsstaat.

Johnson ist indes gerissen genug, um seinem Volk die Schmerzen des Brexits mildern zu wollen.

Britische Unternehmen wollen weiter Handel treiben

So deutlich er in diesen Tagen noch den harten Hund markiert, so sehr wird er sich demnächst in Brüssel um sanftere Austritts-Lösungen bemühen. Schließlich sollen die britischen Unternehmen ja weiter Handel betreiben.

Doch genau da muss Brüssel hart bleiben, ein angenehmes Handelsabkommen darf es für Johnson auf keinen Fall geben. Außerdem sind da noch die Schotten, die keineswegs aus der EU austreten wollen und nun erst recht auf Unabhängigkeit pochen.

Für NRW ist die Trennung von der Insel besonders schmerzlich. Denn Nordrhein-Westfalen wurde 1946 von der damaligen Labour-Regierung von Clement Attlee quasi gegründet. Seitdem entstanden unzählige wirtschaftliche, kulturelle oder schulische Austausche, die bald allesamt komplizierter und aufwendiger werden. Und das alles, weil Premierminister Cameron 2013 die irrwitzige Idee hatte, über ein hochkomplexes und politisches Gebilde wie die EU einfach mit Ja oder Nein abstimmen zu lassen: Ohne eine Ahnung von den Folgen zu haben und ohne die Menschen im Land darüber zu informieren.