Wenn der Wohlstandsgesellschaft zu wohl wird, dann werden ganz eigentümliche Vorbilder und Helden kreiert: Fußballer und Formel-1-Fahrer, die Millionen-Gagen verdienen, Sängerinnen mit seichten Texten oder gar Youtube-Stars. Aber all die sind allenfalls talentiert oder geschickt, dass ihnen solch ein Status zukommt. In der Krise aber, da zeigt sich, wer die wirklichen Helden sind, wer wirklich zum Vorbild taugt.

Es sind die Verkäuferinnen, die Tag für Tag die Regale in den Supermärkten auffüllen. Die an der Kasse sitzen und dabei mit so vielen Leute in Kontakt kommen, dass sie sich zumindest einem weit höheren Risiko aussetzen, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, als ein Unternehmensberater im Home-Office. Das gilt noch mehr für Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, die Mitarbeiter der Müllabfuhr, die Handwerker und, und, und…

Die Liste der Beschäftigten ist nicht vollständig. Der tief empfundene Dank gilt all denen, die nun in dieser schweren Zeiten dafür sorgen, dass unser Leben weiter funktioniert, dass die Versorgung garantiert ist und die Wirtschaft nicht kollabiert. Hoffentlich erinnern sich auch nach der Krise alle daran, was und wer wirklich wichtig ist. Das muss sich an der Bezahlung zeigen und am öffentlichen Bild. Der Berufswunsch sollte noch viel öfter Krankenschwester als Influencerin sein.