Die Vernunft hat gesiegt. Nichts anderes lässt sich über den am Wochenende nach zähem Ringen erzielten Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes sagen.

Erstens, weil es dann doch vergleichsweise schnell ging mit der Einigung; die Warnstreikwellen der vergangenen Wochen waren zwar auch der Verzögerungstaktik der Arbeitgeber geschuldet, dennoch war es schwer vermittelbar, dass in dramatischer werdenden Corona-Zeiten der Nahverkehr, Kitas und Behörden bestreikt wurden. Das ist nun vorbei.

Zweitens wurde ein Ergebnis erzielt, das vielleicht nicht den ungeteilten Applaus aller Beschäftigten auslösen wird. Immerhin mussten die kommunalen Arbeitgeber aber noch kräftig draufsatteln, vor allem im unteren Lohnsegment. Das mag in Zeiten knapper kommunaler Kassen mancherorts schwer zu stemmen sein, aber sie haben nun Planungssicherheit.

Pflege: Cleverer Schachzug

Dass gerade der Pflege-Bereich durch Zuschläge lohnattraktiver gestaltet wird, ist ein kluger Schachzug, der unterstreicht, dass am Verhandlungstisch gute Arbeit geleistet wurde. Personallücken können wir uns in Heimen und Kliniken auch ohne Corona in den nächsten Jahren nicht leisten.