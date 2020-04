Verordnung greift: Ein erschreckender Blick hinter die Maske

Die Maskenpflicht ist in Kraft - und verändert das Straßenbild. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Service

Ist es nicht seltsam, dass es erst eine Verordnung braucht, damit die Menschen Einsicht zeigen - und zum Beispiel Schutzmasken akzeptieren.

Die Maskenpflicht ist Teil eines neuen Gesellschaftsvertrags: Du schützt mich, dafür schütze ich dich. Jeder Mensch hätte damit schon vor Tagen und Wochen beginnen können, als es noch freiwillig war, aber von den allermeisten Experten – und zuletzt von der Bundesregierung – (dringend) empfohlen wurde als Ergänzung zum wichtigeren Mindestabstand. Doch selbst am vergangenen Wochenende pfiff augenscheinlich noch jeder Zweite beim Einkaufen darauf. Dieses Verhalten war weder vernünftig noch besonders sozial. Zugespitzt könnte man auch sagen: Wer keine Maske trug, zeigte sein wahres Gesicht.

Kaum ist die Verordnung ist Kraft - Zack, funktioniert es.

Kommentator und Vize-Chefredakteur der WAZ, Alexander Marinos. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Ganz anders das Bild am Montag. Die Verordnung ist in Kraft, und sie wirkt weitgehend. Aber Hand aufs Herz: Ist es nicht schade, dass es erst einer solchen Verordnung bedarf? Und was sagt das darüber aus, wie nachhaltig solche Maßnahmen sind? Vor allem jene Menschen, die sich nicht gut informieren, nehmen die Pandemie nicht oder nicht mehr ernst. Sollte die Stimmung insgesamt kippen, nutzen auch die strengsten Gesetze und Verordnungen nichts . Sobald wir uns (zu) sicher fühlen, hat das Virus leichtes Spiel.

Tun wir ihm diesen Gefallen bitte nicht!