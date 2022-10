Viel Arbeit für den Kanzler nach dem Grünen-Parteitag

Der Parteitag der Grünen wird in dieser Woche weiter für Gesprächsstoff sorgen: In NRW wegen Lützerath und in der Ampel wegen der AKW-Laufzeiten.

Erinnern Sie sich noch an das Selfie aus der Entstehungsphase der Ampel-Koalition? Es war über die sozialen Medien geschickt lanciert worden und wurde damals von allen Zeitungen abgedruckt und in allen Sendern gezeigt. Volker Wissing, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck lächeln ins Smartphone, das Wissing vor sich hält. Die Botschaft, die an die Deutschen ausgesendet werden sollte, ist klar: „Schaut her, wir von der FDP und von den Grünen springen über unsere Schatten und finden zueinander für die Menschen im Land.“ Das Ergebnis haben sie dann „Zukunftsprogramm“ genannt.

Das Klima in der Koalition ist unfreundlicher geworden – das war angesichts der Krise durch Putins Krieg nicht anders zu erwarten. Es gibt gravierende Unterschiede in den Programmen von SPD, FDP und Grünen. „Staat vor Privat“, sagen die einen. „Privat vor Staat“, denken die anderen. In guten Zeiten kann jeder sein Feld beackern, sein Klientel zufriedenstellen, mit seinem Programm erkennbar bleiben. Doch jetzt ist Krise. Da geht es ans Eingemachte, und die Verteilungskämpfe sind in vollem Gange. Es geht nicht nur ums Geld.

Eine Kampfansage der Grünen an Christian Lindner und die FDP

Der Parteitag der Grünen war eine Kampfansage an Christian Lindner und seine Freidemokraten. Baerbock und Habeck, die auf dem Selfie noch mit dem FDP-Chef um die Wette gelächelt hatten, haben nichts dafür getan, den Parteitagsbeschluss zu verhindern, der dem Wirtschaftsminister nun vorschreibt, im Frühjahr den beiden verbliebenen Atommeilern den Stecker endgültig zu ziehen.

Keine Frage: Mit der Entscheidung, Lützerath zum Abbaggern freizugeben, haben die Grünen Rückgrat bewiesen. Sie stehen in NRW zu gültigen Verträgen. Schwieriger ist es mit dem Votum zum Abschalten von Atomkraftwerken. Diese parteipolitische, ideologische Entscheidung ignoriert, dass es im Frühjahr andere wirtschaftliche Notwendigkeiten geben kann. Für die FDP ist das eigentlich nicht zu tolerieren. Und für die SPD?

Man darf gespannt sein, wie Bundeskanzler Olaf Scholz den Riss nun zuspachteln wird. Fest steht nur: Das muss gelingen. Eine echte Alternative zu diesem Regierungsbündnis ist derzeit nicht in Sicht. Aber das gemeinsame Regieren ist mit den Beschlüssen vom Grünen-Parteitag schwerer geworden.

