Viel Heuchelei um die Atomkraft

Am 15. April endet mit dem Abschalten der letzten verbliebenen Kraftwerke die Geschichte der Nutzung der Atomenergie in Deutschland.

Auf den letzten Metern wollten Wirtschaftsverbände, FDP und Union die Abschaltung der letzten bundesdeutschen Kernkraftwerke verhindern. Dennoch wird nun der Stecker gezogen, so wie im Koalitionsvertrag vereinbart.

Natürlich kann man die Abschaltung gerade jetzt in der Krise für falsch halten und sagen, dass anstelle der AKWs nun mehr schmutzige Braunkohle verfeuert wird. Wahr ist auch, dass andere Länder weiter auf Kernkraft setzen – also Atomstrom weiter in unseren Netzen wabert.

Dennoch ist die aufgeregte Diskussion heuchlerisch: Es waren vor zwölf Jahren (Tsunami in Fukushima) CDU/CSU und FDP, die alle AKWs bis 2022 vom Netz nehmen wollten. Markus Söder war damals bayrischer Umweltminister, und mit grüner Krawatte um den Hals drohte er seinerzeit gar mit Rücktritt, falls der Atomausstieg nicht pünktlich kommen sollte. Es war die totale Energiewende, an die sich die damals Beteiligten nur ungern erinnern. Rot-Grün hatte den Ausstiegsplan übrigens schon im Jahr 2001 formuliert.

Die Frage der sicheren Endlagerung ist weiter ungelöst

Abgesehen davon war Atomkraft nie günstig. Die Meiler liefen meist nur mit milliarden-schweren Subventionen, eigentlich ein Gräuel für die Freidemokraten. Weiter ungelöst (und irrsinnig teuer) ist die Frage der Endlagerung.

Tatsächlich sind unsere Netze trotz des Krieges in der Ukraine sicher. Und dank des stetig steigenden Anteils der Erneuerbaren wurden viele fossile und Atomkraftwerke kompensiert. Genau das muss der weitere Weg sein: Alles dafür tun, damit mehr Windräder und Solarplatten installiert werden.

Hier ist nämlich enorm viel nachzuholen. Denn jene, die jetzt so laut nach Atomkraft schreien, haben in den vergangenen Jahren den Zug der Zeit und den Klimaschutz verschlafen.

Doch auch der grüne Minister Habeck steht im Wort: Er muss dafür sorgen, dass die Erneuerbaren jetzt wirklich schnell die Braunkohle ersetzen. Ansonsten wird man ihm den Atomausstieg vorwerfen.

