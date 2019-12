Das Leben des Theologen Dietrich Bonhoeffer ist ein gutes Beispiel für die Kraft, die der Glaube an das Gute und Positive verleihen kann.

Weihnachts-Kommentar: Von guten Mächten wunderbar geborgen

Welche Ängste müssen die Verlobte, die Familie und die Freunde ausgestanden haben, als sie Weihnachten 1944 von Dietrich Bonhoeffer einen Brief aus der Gestapo-Zelle erhielten.

Schließlich saß der Theologe schon anderthalb Jahre in Haft. Trotzdem klagte der damals 38-Jährige in seinen Zeilen mit keiner Silbe. Stattdessen schickte er ein Gedicht voller Zuversicht, das wohl jeder eher als Lied kennt: „Von guten Mächten wunderbar geborgen...“ 75 Jahre ist das jetzt her.

Der Glaube vermittelte ihm Kraft

Für uns heute ist es kaum vorstellbar: Wie kann jemand in tödlicher Bedrohung so optimistisch sein? Woher rührt diese unerschütterliche Haltung?

Ganz sicher war es sein tiefer christlicher Glaube, der ihm so viel Kraft vermittelte. Zugleich war Bonhoeffer auch ein politisch denkender Mensch. Schon sehr früh sah er, dass die Nazis Verbrecher waren. Genauso warnte er vor der Bedrohung der Juden, und er formulierte außerdem, dass politisches Handeln immer an der Menschlichkeit gemessen werden muss. Eine kluge und sehr wahre Botschaft, von der die Nazis bekanntlich nichts wissen wollten. Genauso wie ihre politischen Nachfahren hierzulande und überall auf der Welt.

Eintreten für die Menschlichkeit - auch heute

Bonhoeffers Zuversicht in schlimmster Zeit dürfte für die allermeisten von uns kaum begreiflich sein. Für uns leichter zu realisieren ist hingegen sein klares Eintreten für Mitmenschlichkeit. Das macht ihn zu einem Vorbild. Unser Grundgesetz beschreibt dies mit der Würde des Menschen, die unantastbar ist.

Wie wichtig Humanität ist, sieht man an der aktuellen Diskussion um die unbegleiteten Kinder in den griechischen Flüchtlingslagern. Es ist erbärmlich, dass die reichen EU-Staaten es nicht schaffen, hier für eine bessere Organisation zu sorgen und besonders die Mädchen und Jungen gut unterzubringen. Anstatt zu handeln wird lamentiert.

Sein Optimismus muss Ansporn sein

Doch auch Bonhoeffers unbedingter Optimismus muss uns ein Ansporn sein. Ob beim Klimaschutz, beim Engagement für mehr Bildung und für den Frieden in der Welt: Da sind nicht Verzagtheit oder Panik die besten Ratgeber, sondern Ideen, Tatkraft und Mut.

Das hat Dietrich Bonhoeffer vorgelebt, den die Nazis vier Monate nach Weihnachten 1944 im KZ Flossenbürg in Bayern ermordeten. So kurz vor Kriegsende.

Die „guten Mächte“, die er in seinem Gedicht so wundervoll beschrieb, konnten sie nicht umbringen. Das ist ein Auftrag: Wir alle müssen dafür einstehen, dass das Gute und das Positive stärker bleiben.

Die NRZ-Redaktion wünscht Ihnen und Ihren Lieben friedvolle Weihnachtstage voller Zuversicht.