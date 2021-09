Wahlkrimi mit Spannung und Dramatik bis zum Ende

Nach dem Ausgang der Wahl wird die Regierungsbildung kompliziert. Die SPD hat dank ungewohnter Disziplin einen Erfolg erzielt.

Die Bundestagswahl 2021 hält das, was sie versprochen hat: Spannung und Dramatik bis zum Ende. Doch unabhängig vom endgültigen Ausgang in diesem Wahlkrimi und der Frage, wer am Ende die stärkste Fraktion stellt, hat sich der Trend der vergangenen Wochen bestätigt.

Die SPD führte von Anfang an einen stringenten Wahlkampf, der komplett auf ihren Kandidaten Olaf Scholz ausgerichtet war. Scholz machte keine Fehler, trat als seriöser, zuverlässiger, stets gut vorbereiteter Bundeskanzler in spe auf und inszenierte sich so als legitimer Nachfolger Angela Merkels. Zudem stand seine Partei in diesen Monaten geschlossen hinter ihm. Kaum Ausreißer, kaum Fehltritte, keine Alleingänge – dies waren die diszipliniertesten Sozialdemokraten seit dem Wahlsieg Gerhard Schröders 1998. Lange schienen sie bei 15, 16, 17 Prozent eingemauert zu sein. Doch die SPD verlor nicht die Nerven, hielt sich stur an ihre Wahlkampf-Strategie. Ein für diese Partei bemerkenswertes Vorgehen, das jetzt mit einem lange Zeit nicht erwarteten Ergebnis belohnt wurde.

Das Desaster der CDU hat vielfältige Ursachen

Ganz anders die einst so siegessichere Union, die noch im Frühsommer die Grünen als Hauptkonkurrenten sah. Sie erlebt ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Ein Desaster, dessen Ursachen vielfältig sind. Zu lange dauerte erst der Kampf um den CDU-Vorsitz, zu schädlich war anschließend die Auseinandersetzung zwischen CDU-Chef Armin Laschet und seinem bayerischen Widersacher Markus Söder. Am Ende wirkte die Union personell ausgezehrt, innerlich zerstritten und inhaltlich zu dünn aufgestellt. Hinzu kam, dass Laschet medial kein Fettnäpfchen ausließ und so in eine Negativ-Spirale geriet, die zu weiteren Vertrauensverlusten führte.

Außerdem lebte Markus Söder bis kurz vor Schluss seine verletzte Eitelkeit als abgelehnter Kanzlerkandidat aus. Ihm wird es nach diesem Wahlabend vor allem um die Schuldfrage gehen. Er wird zeigen: Hättet ihr mich und damit den Besseren genommen! Söder wird, auch mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern in zwei Jahren, alles versuchen, um mit diesem Debakel nicht in Verbindung gebracht zu werden. Dies dürfte ihm nur bedingt gelingen – wobei aber festzuhalten bleibt, dass die politische Hauptverantwortung bei Armin Laschet liegt.

Baerbock verlor ihre Linie - und damit war der grüne Höhenflug beendet

Historisch ist auch das Ergebnis der Grünen. Nie waren sie auf Bundesebene stärker – und dennoch dürften viele Parteimitglieder einer vergebenen Chance nachtrauern. Die Ausgangslage war einfach zu gut. Der Klimawandel gilt als die Herausforderung dieser Zeit, die globale Erwärmung und ihre Folgen sind ein Generationenthema. Die Partei agierte über Monate im Wahlkampf professionell, das Spitzenduo Annalena Baerbock/Robert Habeck überzeugte.

Doch nach der Wahl zur Kanzlerkandidatin patzte Baerbock, ähnlich wie Laschet bei der Union, in verschiedenen Lagen. Sie verlor ihre Linie, ihre Souveränität und fing sich erst wenige Wochen vor der Wahl wieder – zu spät, der Höhenflug der Grünen war jäh beendet. Dennoch wird die Partei in der neuen Bundesregierung, in welcher Farbkombination sie auch zusammengestellt sein mag, eine wichtige Rolle spielen.

Die FDP wird sich nicht erneut aus der verantwortung stehlen

Dies gilt vermutlich auch für die FDP, die ein solides Ergebnis einfuhr und das schon seit Jahrzehnten vielzitierte Zünglein an der Waage werden könnte. Parteichef Christian Lindner inszenierte den Wahlkampf wieder einmal als Ein-Mann-Show und darf sich durch das Ergebnis bestätigt fühlen. Er tendiert klar zu einer Jamaika-Koalition mit dem Bundeskanzler Laschet an der Spitze, wird sich aber auch einer rot-grün-gelben Ampelkoalition nicht grundsätzlich verschließen. Noch einmal kann er sich nicht aus der politischen (Regierungs)Verantwortung stehlen. Am Ende ist es eine Frage des Preises.

Stichwort Koalitionen: Ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und den Linken galt von vornherein als unwahrscheinlich, wurde aber auch von den Sozialdemokraten bis zum Ende nicht ausgeschlossen. Ohnehin dürfte es für dieses Bündnis nicht reichen. Auch wollen Olaf Scholz und viele seiner Gefolgsleute schon aus inhaltlichen Gründen keine Zusammenarbeit. Ganz abgesehen davon muss die Linkspartei erst einmal die Fünf-Prozent-Hürde überwinden.

