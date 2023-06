Wann ist ein Mann ein Mann?

Er soll viel verdienen, keine Schwächen zeigen – dieses Bild haben viele Jungen im Kopf, wenn sie an „Männlichkeit“ denken. Gewalt gehört dazu.

„Neue Männer braucht das Land!“ Vor 40 Jahren war das ein Hit von Ina Deter. Keine Fete, auf der das nicht von allen auf der Tanzfläche mitgegrölt wurde – von den Frauen meist etwas lauter. Frau Deter hatte ganz genaue Vorstellungen: Lieb sollte der neue Mann sein, Humor haben, gut zu einer Emanze passen und nett im Bett sein. Das ist nicht zu viel verlangt. Aber dann sang sie es noch laut von allen Bühnen: „Große Chancen haben Hünen.“ Oje. Also doch noch Muckibude ...

Heute sind wir vier Jahrzehnte weiter – und offenbar überrascht davon, dass sich alte Rollenbilder bei Männern fortsetzen, die damals noch nicht mal geboren waren. Diesen Schluss legt eine neue Studie nahe. Das heißt doch, wenn man unideologisch auf die Erhebung blickt, dass die Auffassung, als Mann stark und in der Lage sein zu müssen, eine Familie zu ernähren, in der sich die Frau um Haushalt und Kinder kümmert, nicht unmodern geworden ist.

Jungs lernen von ihren Vätern, wie sich erwachsene Männer verhalten

Selbstverständlich hat sich was geändert, und es ändert sich ständig weiter, weil Jungs auch von dem Vorbild ihrer Väter lernen – auch von dem, was sie als weniger gut in der eigenen Familie erlebt haben. In der jungen Republik haben wir Väter und Großväter erlebt, die „hart wie Kruppstahl“ zu sein hatten und die über die Verbrechen, die sie im Krieg erlebt und zum Teil auch begangen hatten, nicht reden wollten. Man sah sie nicht weinen – und so weinten auch ihre Söhne nicht. Das ist selbstverständlich falsch, aber es prägt sich tief in die Seele ein. So bin ich heute noch peinlich berührt, wenn ich einen Mann weinen sehen und denke im ersten Reflex, er könne sich doch mal zusammenreißen.

Gewalt geht gar nicht – und ging auch schon vor 40 Jahren gar nicht

Wie ein Mann sein Mannsein ausgestaltet, ist ihm selbst überlassen. Und wenn er Macho sein will und eine Frau das cool findet, dann steht einer langen glücklichen Hausfrauen-Ehe mit etwas Glück nichts im Wege. Freilich gibt es auch ganz andere Lebensentwürfe, in denen die Geschlechterrollen gerechter verteilt sind. Das wissen auch die Machos – und so ist es eines der besseren, beruhigenderen Ergebnisse der Studie, dass fast alle Befragten sagen, dass sie einen Druck zur Veränderung spüren.

In einem Punkt muss sich etwas ändern. Wenn jeder dritte Mann es für normal hält, bei Konflikten mit seiner Frau handgreiflich zu werden, zeigt das, auf welchen gefährlichen Irrweg das Bild vom starken Mann führen kann. Das geht gar nicht – und ging übrigens auch vor 40 Jahren schon gar nicht. Diesen Kerlen wünschte man beinahe, dass Ina Deter zum Schutz aller Frauen doch mit der Schere anrückt ...

