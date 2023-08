Kommentar Warum der Sport in NRW kein Sparposten sein darf

Düsseldorf Die schwarz-grünen Kürzungen im Sport sparen wenig Geld, richten aber immensen Schaden an. Höchste Zeit, noch einmal nachzudenken.

Schwarz-Grün muss sparen. Die Landesregierung kann 2024 zwar abermals mit einem satten Steuerplus rechnen und schraubt ihre Gesamtausgaben auf das schwindelerregende Rekordvolumen von 100 Milliarden Euro – nur hatte man eben mit noch mehr Geld kalkuliert. Ausbaden sollen es ausgerechnet jene, die nie demonstrieren, keine Zeit für Stehempfänge in Düsseldorf haben und vielleicht nicht so gut sind im Schreiben von elaborierten Argumentationspapieren: Tausende Sportvereine in NRW mit ihren unzähligen Ehrenamtlichen.

Es zeugt von wenig finanzpolitischer Weitsicht, dass ausgerechnet hier das ohnehin schmale Budget zusammengekürzt werden soll. Dabei geht es längst nicht allein um Medaillengewinner von morgen, die das Fernsehpublikum zuletzt so schmerzlich vermisste. Vom Kinderfußball bis zum Seniorenturnen bildet gerade der Breitensport die vielleicht letzte gesellschaftliche Klammer, die integrativ, gesundheitsfördernd und schichtenübergreifend funktioniert. Hier opfern Übungsleiter jede Minute ihrer Freizeit gerade auch jenen Menschen, die Politiker meist nur aus dem Sozialbericht kennen.

Vor einem Jahr hatten CDU und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag noch ein Bekenntnis zum Sport abgelegt. Corona-Folgen wie Einsamkeit und Bewegungsmangel waren allgegenwärtig. Jetzt soll es nicht mehr möglich sein, in einem 100-Milliarden-Haushalt diesen kleinen, aber immens wichtigen Etatposten zu sichern? Finanzminister Marcus Optendrenk, der selbst Vorsitzender eines Sportvereins ist, und Ministerpräsident Hendrik Wüst, der in einer Handball-Mannschaft sozialisiert wurde, müssen sich noch einmal kritisch prüfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung