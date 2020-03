Essen Kaum sind die Regelungen zur Kontaktsperre in Kraft, stellt Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel sie schon wieder in Frage.

Dass die Politiker gezögert haben, mal eben zahlreiche Grundrechte außer Kraft zu setzen, muss kein Zeichen von Führungsschwäche sein. Es ist der Respekt vor Grundpfeilern unserer Gesellschaft, dass man die beiden Rechte im Artikel 2 des Grundgesetzes – freie Entfaltung der Persönlichkeit einerseits, Leben und körperliche Unversehrtheit andererseits - sorgfältig abwägt.

Dies zumal, weil die Entscheidungen weniger auf der aktuellen Lage als auf Prognosen beruhen und nebenbei eine der schwersten Wirtschaftskrisen auslösen. Wie schlimm die Epidemie wüten wird, ist offen. Einig sind sich die Experten jedoch in einem: Es wird schlimm. In der Exponentialfunktion der todbringenden Seuche ist unser Verhalten der wesentliche Faktor. Dafür fahren wir unsere Wirtschaft und unsere Freiheiten herunter. Erfreulicherweise haben sich die meisten mittlerweile akzeptierend in diese ungekannte und unbequeme Situation gefügt.

Erst in zwei Wochen kann man absehen, wie gut die Maßnahmen wirken

Dieses Leben in den Zeiten der Corona schon wieder in Frage zu stellen, wie Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel dies tut, ist grob fahrlässig. Zumal er es in bester Oma-Hühnerstall-Umweltsau-Rhetorik mit einem Ausspielen der Bedürfnisse junger und alter Menschen gegeneinander tut. Ob und wie Kontaktsperren und Geschäftsschließungen wirken, wird sich in rund zwei Wochen zeigen, so die Experten. So lange wenigstens sollten wir uns in Geduld fassen, unsere führenden Politiker erst recht.

Durch psychische und ökonomische Belastungen wegen des Runterfahrens vieler gesellschaftlicher Bereiche wird die Forderung nach Lockerung früh genug kommen. Jetzt ist der falscheste Zeitpunkt.