Nach der Wahl: An Laschet haftet der Makel des Verlierers

Nach dem Rekordverlust bei der Wahl für die Union werden die Rufe lauter, die Armin Laschet zum Rückzug auffordern. Das wäre konsequent.

Man möchte gerade nicht in der Haut von Armin Laschet stecken. Wenn selbst die eigenen Parteileute nicht mehr hinter einem stehen, dann muss jeder Polit-Profi mit dem Ärgsten rechnen. Tatsächlich hat Laschet das schlechteste Ergebnis aller Zeiten für die Union hingelegt. Sicher hat er durch sein unglückliches Auftreten einen großen Anteil an diesem Desaster.

Ebenso viel Schuld trägt aber auch sein bayrischer „Parteifreund“ Markus Söder. Die Sticheleien und Schmähungen, selbst noch am Wahlabend, haben Laschet massiv geschadet. Jeder weiß das, und darum dürfen die Christdemokraten das üble Spiel ihrer Schwesterpartei nicht durchgehen lassen. Wäre Söder wirklich der Beste, dann hätten ihn die Wähler in Bayern nicht ebenfalls abgestraft.

Schafft die Union schnell den Neustart mit einem neuen Gesicht?

Was also tun? Die Union macht einen Schnitt und nimmt Laschet aus dem Spiel. Mag ja sein, dass der Aachener gut moderieren kann und sich prima mit Lindner versteht: Dennoch bleibt der Makel des Verlierers. Laschet ist zu stark beschädigt, als dass er in Koalitionsverhandlungen stark sein kann. Und dann? Entweder schafft die Union schnell den Neustart mit einem neuen Gesicht (aber wer bloß?), oder sie sucht die Erneuerung in der Opposition.

Wer aufs Wahlergebnis schaut, sieht nur drei Sieger und drei Aufwärtstrends: SPD (+5,3%), Grüne (+5,9) und FDP (+0,8). Alle anderen haben ein dickes Minus-Zeichen. Es liegt also auf der Hand, dass eine Mehrheit eine „Ampel“-Koalition wünscht. Natürlich muss Lindner (nur Platz 3!) dann manche Kröte schlucken. Aber noch einmal wird er „lieber nicht regieren“ kaum sagen können.

Und in NRW kann Laschets Nachfolger (vermutlich Hendrik Wüst) sich für die Landtagswahl im Mai warmlaufen. Für ihn wird’s schwer genug.

