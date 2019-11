Wie hatte Friedrich Merz noch vor wenigen Tagen auf die Pauke gehauen: Die Regierungsarbeit sei „grottenschlecht“ und seine CDU dank Merkel zu links.

Doch so laut Löwe Merz vorab gebrüllt hatte, so kleinlaut gab er sich gestern beim CDU-Parteitag. Feigheit oder Cleverness?

Annegret Kramp-Karrenbauer konnte ihren Rivalen zumindest fürs Erste einhegen, indem sie zum Schwur aufrief: Wollt ihr mich haben? Solch eine Frage kann man natürlich nur einmal stellen. Doch der siebenminütige Applaus gab ihr Rückenwind, für Merz gab’s nur zwei Minuten. Ob damit aber auch die Frage der Kanzlerkandidatur vorbestimmt ist, ist zu bezweifeln.

Darf das Parteivolk bei der K-Frage mitreden?

Nicht nur Merz, sondern auch die Junge Union und andere Kräfte in der CDU wollen über die K-Frage das Parteivolk abstimmen lassen. Ob dieser Plan realisiert wird (die CSU hält nichts davon), ist noch unklar. Aber wenn so eine Urwahl kommt, dann dürfte Merz seine Stunde sehen. Denn die Unzufriedenheit innerhalb der Christdemokratie verschwindet nicht einfach so durch einen Wohlfühl-Parteitag.

Natürlich ist die Abgrenzung zur SPD überdeutlich: mehr Recht und Ordnung, keine „Wohlfahrt für alle“, eine Schelte für Greta, mehr Optimismus statt „Katastrophenerzählungen“ und endlich ein Digital-Ministerium. Mit solchen Sätzen will die CDU ihren Kern zurückholen und ein Stück nach rechts rücken.

Die SPD blinkt eher links

Weil die SPD derzeit eher links blinkt, hoffen beide einstmals großen Parteien auf die Wiederherstellung ehemaliger Größe. Kaum denkbar, dass das gelingt.

Zumindest die CDU könnte nach dem Parteitag in der Beliebtheit zulegen, weil gerade das Konservative betont wurde. Gleichzeitig beschleunigt die Neujustierung von CDU und SPD das Ende der GroKo.

Es könnte die quälende Starre im Land endlich beenden.