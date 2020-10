Wen interessiert schon Friedrich Merz; außer Friedrich Merz?

Die CDU will ihren Bundesvorsitzenden nun doch erst im nächsten Jahr wählen. Die allermeisten Bürger dürfte diese Nachricht ziemlich kalt lassen.

Den meisten Menschen dürfte es völlig schnuppe sein, wann die CDU ihren neuen Chef wählt. Die Bürger haben andere Sorgen. Sie schauen darauf, was die Regierungen vorgeben: die Kanzlerin, die Ministerpräsidentinnen und die Ministerpräsidenten. Sehr zu Recht wurde schon mehrfach an dieser Stelle beklagt, dass die gewählten Volksvertreter in den Parlamenten im Augenblick kaum zu hören sind. Aber die Stimmen der Parteivorsitzenden sind gerade überhaupt nicht gefragt – höchstens bei Anne Will oder Markus Lanz, wenn Karl Lauterbach mal gerade keine Zeit hat. Hand aufs Herz: Interessiert Sie wirklich, was Christian Lindner, Saskia Esken, Annalena Baerbock, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Jörg Meuthen zur Bekämpfung der Pandemie zu sagen haben? Oder ob in China morgen ein Sack Reis umfällt..?

Klar: Die Parteien bilden bei der politischen Willensbildung mit. So sagt es das Grundgesetz, und so ist es ja auch die Praxis in der Bundesrepublik. Aber im Augenblick geht es um Sach- und nicht um Personalfragen. Und darum interessiert es nur Friedrich Merz, ob er im Dezember gewählt oder im nächsten Jahr nicht gewählt wird. Es passt nicht, wenn Hunderte von Delegierten quer durch Deutschland reisen Es hat ja Gründe, warum sich die Ministerpräsidenten der Union für eine Verschiebung der Wahl ausgesprochen haben. Sie müssen Tag für Tag den Bürgern erklären, warum sie jetzt nicht nach 23 Uhr in der Kneipe sitzen sollen, warum sie gefälligst ihre Hochzeitsfeier zu verschieben haben und nicht mit zu vielen Menschen im Theater und im Fußballstadion sitzen sollen. Es passt einfach nicht, wenn am 4. Dezember Hunderte von Delegierten durch die Republik reisen, und am Tag darauf Familien ihre Nikolausfeier mit Oma, Kindern und Enkelkindern absagen, weil da zu viele Haushalte beieinander säßen. Parteivorsitz CDU-Vorsitz: So lief das erste direkte Kandidaten-Duell Dass Friedrich Merz die Verschiebung nur als taktischen Winkelzug gegen sich interpretiert und das auch laut sagt, zeigt, wie weit der Sauerländer sich von verantwortungsvoller Politik entfernt hat. Es geht in diesen Tagen um sehr viel in Deutschland. Um Friedrich Merz geht es zu allerletzt.