Wichtiges Angebot – aber bitte nachbessern!

Wer für seinen Angehörigen plötzlich nach einem Heimplatz suchen muss, befindet sich zumeist in einer Krisen- und Ausnahmesituation. In der kann jede Vereinfachung ein Segen sein. Insofern ist die gestern vorgestellte „Heimfinder-App“ ein – längst fälliges – Angebot. Was bislang dazu online zu finden ist, ist eher mäßig tauglich. Ihre Praxistauglichkeit wird die „Heimfinder-App“ allerdings erst noch erweisen müssen; wir haben unlängst bei der „mobil.nrw“-Verkehrsapp erlebt, dass es bei solchen großspurig angekündigten Angeboten oft erhebliche Anlaufprobleme gibt.

Was Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann aber in Aussicht stellte, macht Mut. Wobei: Dass die aktuellen Tagespflegeangebote und ambulanten Dienste noch nicht aufgelistet sind, ist ein echter Mangel. Gerade dafür besteht ein nicht zu unterschätzender Bedarf.

Mehr über Qualität der Leistungen erfahren

Ebenso ist nicht zu verstehen, warum die App nicht zumindest Hinweise enthält, über die man mehr über die Qualität der Leistungen erfahren kann. Und wenn dann wirklich die Entscheidung für das richtige Pflegeheim gefallen ist, lässt sie sich nicht mit einem Klick umsetzen. Da muss dann doch noch selbst gestressten Pflegeheimleitungen hinterher telefoniert werden.

Kurzum: Nachbesserung ist unabdingbar.