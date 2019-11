Wie zivilisiert wir sind

Es ist richtig, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Reine Symbolpolitik reicht dabei aber nicht aus.

Wie gehen wir mit unseren Alten um? Und wie gehen wir mit unseren Jüngsten um? Die Antworten auf beide Fragen sagen eine Menge über den Zustand unserer Gesellschaft, genauer: über ihren Zivilisationsgrad, aus. Am Internationalen Tag der Kinderrechte sind wir versucht, ins Ausland zu blicken, um (mal wieder) die Moralkeule zu schwingen. Dabei lohnt sich gerade heute ein Blick nach innen: Wie gehen wir eigentlich mit unseren Kindern um? Setzen wir das, was vor 30 Jahren in der Kinderrechtskonvention festgelegt wurde, wirklich um?

Bei Verstößen gegen Kinderrechte denken wir zuerst an Gewalt und Vernachlässigung. Tatsächlich ist die Zahl der Kindeswohlgefährdungen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gestiegen. Es ist nun müßig, darüber zu spekulieren, ob die Gewalt gegen Kinder zunimmt oder ob die Jugendämter, die 2018 mehr als 50.000 Fälle festgestellt haben, sensibler und schneller auf Alarmsignale reagieren. 50.000 Fälle sind 50.000 Fälle zu viel. 2,4 Millionen Kinder und Jugendliche, nicht wenige von ihnen leben in unseren Ruhrgebietsstädten, sind von Armut und Ausgrenzung bedroht. Auch das ist ein gesellschaftlicher Skandal. Ja, man kann und sollte die Kinderrechte nun auch im Grundgesetz verankern. Seit 1994 steht der Umweltschutz in unserer Verfassung, seit 2002 der Tierschutz. Nun denkt die Politik auch an die Menschenskinder. Gut so. Nur: Symbolpolitik allein reicht nicht. Wir alle müssen unsere Prioritäten überprüfen. Wenn wir unsere Eltern und unsere Kinder besser behandeln, behandeln wir uns selbst besser.