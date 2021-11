Vierte Welle: Wir müssen noch mal alle Kräfte mobilisieren

Die hohen Infektionszahlen und die schwierige Suche nach Impfterminen fürs Boostern drücken auf die Stimmung und verstärken die Novembertristesse

Das passiert auch nicht alle Tage, dass ein Politiker sich für das entschuldigt, was er gesagt hat. Aber die kleine Episode zeigt, dass die Nerven bei den Regierenden blank liegen. Bei der Medizinmesse „Medica“ in Düsseldorf hat sich NRW-Gesundheitsminister Laumann über das schleppende Impftempo geärgert und die Hausärzte zu Extraschichten aufgefordert: „Statt Golfplatz am Samstag Impfen am Samstag.“ Am Mittwoch sah er dann ein, dass es ungerecht ist, alle über einen Kamm zu scheren. In vielen Praxen wird bis zur Erschöpfung gearbeitet und geimpft, um die vierte Welle zu brechen. In manchen anderen nicht.