Wüst muss Streit-Schlichtung zur Chefsache machen

Essen. Ob nun Wahlkampf oder mitten in Sondierungsgesprächen: Der Tarifkonflikt an den Unikliniken braucht dringend mehr Einmischung des Landes-Chefs.

Im Tarifkonflikt an den Unikliniken gibt es derzeit keine Gewinner. An allen sechs Standorten werden Behandlungen verschoben, was betroffene Patienten im besten Fall ärgert und Auswirkungen auf Kliniken im Umland hat. Streikende Pflegekräfte müssen sich ungeachtet der erkennbaren Überlastung, trotz Berufsflucht und hoher Krankenstände gegen Vorwürfe wehren, dass sie in ihrem Beruf überhaupt streiken. Und die Unikliniken müssen ausbaden, was längst auf Landesebene hätte geklärt werden können: dass es einen „Tarifvertrag Entlastung“ gibt, an dessen Notwendigkeit kaum jemand zweifeln dürfte.

Viel zu lange hat die Landesregierung die Frage von Zuständigkeiten vorangestellt und damit riskiert, dass dieser Streit eskaliert. Die Forderungen der Beschäftigten sind bekannt, sie wurden untermauert von einem Ultimatum, von einer eindeutigen Urabstimmung zugunsten des Streiks – und trotzdem passierte lange zu wenig.

Statt dass der alte und wohl auch neue Ministerpräsident Hendrik Wüst das Heft in die Hand nimmt, geht die aktuelle Regierung einen für Außenstehende äußerst umständlich wirkenden Weg. An dessen Ende sind die Kliniken nun auf sich gestellt und sechs Vorstände, die gewöhnlich um Geld und kluge Köpfe konkurrieren, müssen sich einig werden.

Ungeachtet von Wahlkampfzeiten und Sondierungsgesprächen hätte Wüst die Schlichtung dieses Streits längst zur Chefsache erklären müssen. 2018 ist das schon einmal gelungen, als sich die Landesregierung in einen Streit zwischen Verdi und den Unikliniken Essen und Düsseldorf einschaltete. Die Konfliktparteien einigten sich damals auf Regeln für mehr Personal. Bei der Finanzierung von 180 Stellen allein in Essen sind die Häuser indes bis heute auf sich gestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung