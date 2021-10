Die Personalie Hendrik Wüst Wüst will NRW-Ministerpräsident werden - ob man ihn lässt?

Verkehrsminister Hendrik Wüst soll in NRW auf Armin Laschet folgen. Keine leichte Aufgabe, angesichts der schwachen Wahlergebnisse für die Union.

Hendrik wer? Sollte Hendrik Wüst als Nachfolger von Armin Laschet zum Ministerpräsidenten gewählt werden, dann müsste er sich vielen Bürgerinnen und Bürgern erstmal bekannt machen. Die Landespolitik steht bei vielen ja nicht so sehr im Fokus. Den Verkehrsminister sah man hier und da, wenn mal eine Brücke freizugeben war. Staus auf den Autobahnen hat auch er nicht auflösen können. Bei Bahn- und Radweg-Infrastruktur ist vieles im Argen. Das darf man Hendrik Wüst nicht alleine ankreiden. Aber spektakuläre Erfolge verbinden sich mit seinem Namen nicht.

Mit der Nominierung von Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten war klar, dass die Union an Rhein und Ruhr einen neuen Chef brauchen würde – und das Land einen neuen Ministerpräsidenten. Bei einem glänzenden Erfolg bei der Bundestagswahl wäre das leicht zu bewerkstelligen gewesen. Jetzt ist die Union abgestürzt. Auch in NRW war das Ergebnis schlecht.

Hat Wüst wirklich keine Widersacher in seiner Fraktion?

Im Mai wird wieder gewählt. Da will der 46-jährige Wüst mit dem Amtsbonus des regierenden Ministerpräsidenten antreten. Die neugewonnene Bekanntheit kann im Wettbewerb mit dem noch wenig bekannten SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Aber ein Selbstläufer ist das nicht.

Es ist nicht die CDU, die den Ministerpräsidenten bestimmt, der uns bis zur Neuwahl regieren soll. Es sind die Abgeordneten im Landtag, die bei der Abstimmung nur ihrem Gewissen verantwortlich sind. CDU und FDP haben nur eine Stimme Mehrheit im Landtag. Hat der forsche Wirtschaftsflügel-Wüst wirklich keine Widersacher in seiner Fraktion? Hat die FDP, die in Berlin die Ampel vermutlich auf Rot-Gelb-Grün stellt, überhaupt ein Interesse, den CDU-Kandidaten gestärkt in die Wahlauseinandersetzung im Mai zu lassen?

Vermutlich wird Ende Oktober ein neuer Ministerpräsident gewählt. Das dürfte spannend werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung