Zu viel Freiraum für Kriminelle

Beim Schlagwort „Kontrolle“ befällt den normalen Beschäftigten ja eher ein ungutes Gefühl. Doch Kontrollen haben auch ihr Gutes. Wenn um Sicherheit geht, um Arbeits- und Ruhezeiten. Dass in Deutschland jeder Betrieb im Schnitt 22 Jahre darauf warten muss, bis ein Mitarbeiter des Arbeitsschutzes bei ihm vor der Tür steht, ist eine bedenkliche Frequenz.

Gerade in einer Wirtschaftsmacht wie Deutschland – und ganz besonders in der so wichtigen Region an Rhein und Ruhr – müssten die Standards auch beim Arbeitsschutz eigentlich vorbildlich sein. Sind sie aber nicht.

50 neue Stellen können nur ein Anfang sein

Dieses Manko befördert den Freiraum für kriminelle oder mindestens nachlässige Arbeitgeber, es erhöht die Gefahr von Unfällen, es schmälert nicht zuletzt die Zufriedenheit der Belegschaften. Man denke nur zurück an die verheerenden Ergebnisse der Kontrollaktion des Arbeitsministeriums unlängst auf den Schlachthöfen in der Region. Probleme dieser Art täten sich mutmaßlich auch in anderen Branchen auf.

Ob die vom zuständigen Minister Laumann ins Feld geführten 50 zusätzlichen Stellen beim Arbeitsschutz mehr sind als weiße Salbe, darf bezweifelt werden. Sie sind ein Anfang. Nicht mehr.