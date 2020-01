Möglichkeiten der Betreuung

Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr können Eltern grundsätzlich einen Tagespflege beantragen. In der Regel werden aber vor allem ganz junge Kinder betreut.

Wer schon eine Betreuung über 42 Stunden in der Kita in Anspruch nimmt, dem werden nur noch zehn Stunden zusätzlicher Betreuung in den Randzeiten gewährt. Grund dafür ist die Beachtung des Kindeswohls, erklärt die Stadt.