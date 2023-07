Essen. Fünf deutsche Urlauber sitzen nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in U-Haft. Anwalt Andreas Trode vertritt einen der Beschuldigten.

Fünf Urlauber aus Deutschland zwischen 21 und 23 Jahren sitzen auf der spanischen Insel Mallorca in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, eine deutsche Touristin auf einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Wie der Iserlohner Anwalt Andreas Trode auf Nachfrage erklärt, kommt die Gruppe, der die mutmaßliche Vergewaltigung vorgeworfen wird, aus dem Märkischen Kreis. Trode vertritt einen der Beschuldigten aus Deutschland. Es ist nicht der erste brenzlige Fall für ihn.

„Ich arbeite mit den spanischen Anwälten zusammen“, sagt er. So versuche er von Iserlohn aus wichtige Informationen zu besorgen und weiterzugeben.

Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Keine Freilassung auf Kaution

Am Sonntagabend entschied ein spanischer Richter in der ersten Anhörung, dass fünf der sechs Urlauber in Untersuchungshaft kommen. Eine Freilassung der fünf Verdächtigen gegen Kaution lehnte der Richter ab, wie eine Justizsprecherin mitteilte. Ein sechster Urlauber wurde freigelassen. Und Trode ist guter Dinge, dass sein Mandant bald folgen kann.

Der Iserlohner Rechtsanwalt Andreas Trode vertritt einen der Beschuldigten in der mutmaßlichen Vergewaltigung auf Mallorca. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

„Wenn ich es richtig weiß, sind zwei, darunter mein Mandat, nicht sehr involviert“, erklärt er. „Zwei Beschuldigte haben eine gute Chance.“ Er sei sehr optimistisch.

Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Nächste Haftprüfung vor dem Landgericht

Die nächste Haftprüfung findet dann vor dem Landgericht statt. „In Spanien erfolgt das mündlich“, erklärt er. Angehörige der Beschuldigten sind nach seinen Angaben vor Ort, um bei der Aufarbeitung der Tat zu helfen.

Die Entscheidung des Richters, keine Freilassung auf Kaution zuzulassen, kam für Beobachter nicht überraschend - der gleiche Richter hatte sich unter anderem vor gut einem Jahr im Aufsehen erregenden Fall der auf Mallorca der Brandstiftung beschuldigten Kegelbrüder aus dem Münsterland sehr rigoros und kompromisslos gezeigt. Antoni Rotger steht dem Ermittlungsgericht Nummer 8 in Palma vor und wurde von Medien in Deutschland als gnadenlos bezeichnet, weil er acht der Kegler fast zwei Monate hinter Gittern ließ.

Für Trode ist es nicht der erste Fall in seiner Karriere als Anwalt, der mediale Aufmerksamkeit erregt. So trat er auch als Verteidiger im Mendener Macheten-Mord auf. (mit dpa)

