Balkonkraftwerke: Immer mehr fehlerhafte Geräte

Essen. Die Sicherheitslücke in Solaranlagen für Balkone zieht größere Kreise. Discounter rufen Produkte zurück, weitere Hersteller sind betroffen.

In Deutschland wurden Tausende Mini-Solaranlagen verkauft, die gegen eine Sicherheitsnorm verstoßen: Eine noch unbekannte Zahl von Herstellern hat bei den verbauten Wechselrichtern auf ein wichtiges Relais verzichtet, das vor Stromschlägen schützt und nach den Regeln der Technik vorgeschrieben ist. Der Verstoß gegen rechtsverbindliche Vorgaben zieht nun größere Kreise. Verbraucher tappen weiter im Dunkeln.

Bundesnetzagentur sieht Hersteller in der Pflicht

Die Zulassung dieser Geräte sei erloschen, warnt die Bundesnetzagentur. Dennoch scheut die oberste Behörde offenbar davor zurück, den Weiterbetrieb der Geräte zu verbieten. „Die Bundesnetzagentur sieht in erster Linie den Hersteller in der Pflicht. Für technische Mängel ist der Hersteller allein verantwortlich“, teilte ein Sprecher dieser Redaktion mit. „Es wird geprüft, welche Maßnahmen getroffen werden. Dies ist unter anderem abhängig davon, ob freiwillige Maßnahmen des Herstellers ausreichen.“ Zur Anzahl der in Deutschland betroffenen Wechselrichter liegen der Bundesnetzagentur keine Informationen vor, hieß es.

Dabei ist der Bundesoberbehörde das Problem des fehlenden Sicherheitsschalters nach eigener Aussage seit knapp zwei Monaten bekannt. „Der Hersteller Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd hat der Bundesnetzagentur Anfang Juni 2023 mitgeteilt, dass die Herstellung und der Vertrieb der Geräte vom Typ SUN600G3-EU-230 gestoppt wurden und eine freiwillige Korrektur vorgeschlagen“, teilte der Sprecher auf Anfrage mit. Deye sei nach eigener Aussage zuversichtlich, in Kürze eine Lösung für Endkunden liefern zu können.

Weitere Hersteller betroffen, Aldi ruft Anlage zurück

Käufer von Balkonkraftwerken tappen bei der Frage, ob sie ein fehlerhaftes Gerät betreiben, weiter im Dunkeln. Eine Liste betroffener oder nicht betroffener Wechselrichter fehlt weiterhin. Die Bundesnetzagentur gibt an, dass Produkte weiterer Hersteller ebenfalls betroffen seien. Wegen laufender Verwaltungsverfahren würden die Namen jedoch nicht genannt.

In die Offensive geht nun Aldi Nord. Der Discounter ruft das „Plug & Play“-Balkonkraftwerk SP 175/350 Wp der Firma Solovoltaik zurück. Darin sei der mutmaßlich fehlerhafte Wechselrichter MMI600 enthalten. Die 600-Watt-Solaranlage sei zwischen dem 1. und 3. Juli dieses Jahres verkauft worden. Solovoltaik bietet Käufern auf dieser Seite ein Formular an. Gegen Vorlage des Kassenbelegs will die Firma den Wechselrichter auf eigene Kosten austauschen.

