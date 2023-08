Balkonkraftwerke: Stromzähler dürfen bald rückwärts laufen

Die Nachfrage nach Balkonkraftwerken ist in Deutschland deutlich gestiegen.

Essen. Die Bundesregierung befeuert den Boom der Balkonkraftwerke. Im geplanten Solarpaket I sollen Besitzer sogar mit Gratis-Strom belohnt werden.

Laut Gesetzentwurf des Solarpakets 1, das an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll, dürfen Besitzer von Stecker-Solargeräten ab dem 1. Januar 2024 ihre Stromzähler für eine Übergangszeit auch rückwärts laufen lassen. Davon würden Verbraucher mit alten Stromzählern profitieren. Anstatt wie bisher überschüssigen Strom an den Netzbetreiber zu verschenken, wird so der Preis auf der Stromrechnung reduziert. Das würde die Mini-Solaranlagen für Terrassen, Fassaden oder Balkone noch attraktiver machen.

Rückwärtslaufende Stromzähler galten in Deutschland bislang als Straftat. Wer eine Solaranlage betrieb und noch einen alten analogen Zähler ohne Rücklaufsperre (Ferraris-Zähler) hatte, musste ihn durch ein modernes Gerät ersetzen. Verhindert werden sollte, dass sich der Zähler rückwärts dreht, wenn die Solaranlage mehr Strom einspeist, als gerade im Haushalt verbraucht wird. So würde der Stromverbrauch und auch die zu zahlenden Steuern und Abgaben fehlerhaft erfasst, lautete die Begründung der Netzbetreiber. Für die Verbraucher aber führte das dazu, dass sie den nicht genutzten Sonnenstrom verschenkten.

In dem geplanten Solarpaket I duldet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Betrieb der alten Zähler übergangsweise. Laut Entwurf haben die Messstellenbetreiber künftig vier Monate Zeit, um einen alten Zähler auszutauschen. Bis dahin würden die Betreiber eines Balkonkraftwerks für jede eingespeiste Kilowattstunde den üblichen Strompreis einsparen.

Ältere, analoge Zähler wie dieser Ferraris-Zähler haben keine Rücklaufsperre. Sie dürfen nun für eine Übergangszeit rückwärts laufen. Foto: Funke Foto Services

Balkonkraftwerke sollen bald Leistung von bis zu 800 Watt haben

Eine weitere wichtige Neuerung für Mini-Solaranlagen: Ab dem 1. Januar 2024 sollen auch Balkonkraftwerke mit einer Leistung von 800 Watt erlaubt sein. Bislang lag die Grenze bei Wechselrichtern bei 600 Watt. Damit soll in Deutschland die Leistung den europaweit üblichen Vorgaben angepasst werden. Die Solarzellen dürfen demnach künftig eine Leistung von maximal 2000 Watt haben.

Eine weitere Neuregelung soll die Anmeldung von Balkonkraftwerken vereinfachen. Künftig soll es ausreichen, die Anlage ab dem Stichtag innerhalb eines Monats im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur anzumelden. Die Anmeldung der Kleinanlagen beim Netzbetreiber soll entfallen.

