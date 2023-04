Nachhaltigkeit Photovoltaik: So starten Sie die Planung einer Solaranlage

Essen. Die Atomkraftwerke sind abgeschaltet, der Strom kommt nun vom Dach: Das sind die ersten Schritte auf dem Weg zur eigenen Photovoltaik-Anlage.

Die Planung einer Solaranlage auf dem Dach kostet Zeit, die sich Hausbesitzer jedoch unbedingt nehmen sollten. Das rät Jörg Sutter, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW. „Bevor man sich auf dem Weg zu einem Fachbetrieb macht, sollte man sich grob Gedanken über das Projekt gemacht haben“, sagt er. Sutter empfiehlt: „Sprechen Sie Ihr Vorhaben vorher mit einem Energieberater durch. Die haben Erfahrung und wissen, was technisch machbar und was nicht sinnvoll ist." Denn was viele Handwerksbetriebe im Moment nicht hätten, sei Zeit für eine Grundberatung.

Photovoltaik-Serie: Ein Schritt-für-Schritt-Ratgeber für Verbraucher

Sie interessieren sich für eine PV-Anlage auf dem Dach? In Zusammenarbeit mit Energieexperten der Verbraucherzentrale NRW beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die klimafreundliche Stromerzeugung. In einer Serie von Artikeln erhalten Sie so einen Schritt-für-Schritt-Ratgeber für Ihr Photovoltaik-Projekt – von der Planung über die Förderung bis zu den Kosten und Pflichten, die der Betreiber beachten muss.

In diesem Artikel geht es um die ersten Schritte zur Planung einer PV-Anlage. Wir zeigen, welche Dinge Bauherren klären sollten, bevor sie einen Handwerksbetrieb ansprechen. Etwa, ob sich eine PV-Anlage überhaupt lohnt, wie groß sie sein muss und ob man ältere Anlagen einfach erweitern kann.





Welche Gedanken muss ich mir machen, bevor ich Handwerker anspreche?

Wie finde ich heraus, ob sich eine PV-Anlage überhaupt lohnt?

Was muss ich bei meinem Dach beachten?

Welche Ausrichtung sollte mein Dach haben?

Wie groß soll die mit Modulen belegte Dachfläche werden?

Muss ich auf dem Dach Abstand zum Nachbarn einhalten?

Gibt es aktuell eigentlich Material- oder Lieferengpässe?

Kann ich meine ältere Anlage auf dem Dach erweitern?





Welche Gedanken muss ich mir machen, bevor ich Handwerker anspreche?

„Handwerker“, sagt Sutter, „sind aktuell bis zu einem dreiviertel Jahr hinaus mit Aufträgen ausgelastet. Das bedeutet: Da hat kaum jemand Zeit, um bei einem Kunden vorbeizukommen, um erst einmal eine zweistündige Grundberatung zu machen.“ Vorab sollte man mit einem Energieberater das Grundsätzliche abklären: Wie viel Dachfläche habe ich zur Verfügung und wo will ich mit dem Strom überhaupt hin: Vollständig ins Netz einspeisen, um einfach nur Geld zu verdienen? Oder das E-Auto laden und möglichst viel Strom selbst zu verbrauchen, um die Stromrechnung zu senken?“, gibt Sutter zu bedenken.

„Meine Erfahrung ist, dass es keine PV-Anlage von der Stange gibt, jedes System ist individuell und sollte auf die Bedürfnisse des Betreibers zugeschnitten werden", sagt der Experte. Sutters Rat: „Optimal ist eigentlich immer, die Anlage so groß wie möglich zu planen und sie dann mit einem Energieberater zu konfigurieren, möglicherweise einen Speicher, eine Wallbox oder eine Wärmepumpe miteinzubeziehen. Der Handwerksbetrieb nimmt dann in zweiter Instanz die Wünsche auf und schaut, mit welchen Produkten er das umsetzen kann."

Wie finde ich heraus, ob sich eine PV-Anlage überhaupt lohnt?

Jörg Sutter, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW Foto: VZ NRW

Für die erste Orientierung sind Solarkataster und Solarrechner im Internet nützliche Werkzeuge. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) bietet auf dieser Seite das Solarkataster NRW an. Verbraucher können auf dieser Seite die Adresse ihres Hauses eingeben und erhalten eine Karte, auf der die belegbare Dachfläche und weitere wichtige Planungsdaten für die Errichtung der Solaranlage abgebildet sind.

Zweiter Schritt: Mit einem Klick kann ein Ertragsrechner gestartet werden. Mit diesem Werkzeug lässt sich abschätzen, wie viel Strom die Anlage auf dem Dach produzieren kann und ob sich die Investition in die PV-Anlage lohnt. Möglich ist auch eine detaillierte Berechnung, bei denen Verbrauchswerte eingegeben werden müssen.

Mit den beiden Online-Werkzeugen können Verbraucher so erste Planungshinweise für die Konfiguration der Anlage erhalten. Auch die Verbraucherzentrale NRW bietet auf dieser Seite einen Solarrechner an.

Was muss ich bei meinem Dach beachten?

Sutter rät, als einen der ersten Schritte das Flach- oder Steildach von einem Dachdecker prüfen zu lassen: Wie ist der Zustand der Ziegel, der Folie, der Dämmung und der Holzkonstruktion? Hält das Dach für weitere 20 Jahre, in denen es die PV-Anlage tragen muss? „Manche Dächer sind vom Aufbau her empfindlicher, bei anderen sehen die Ziegel gut aus, doch das Holz darunter ist schon einmal feucht geworden. Es gibt robuste Ziegeldächer, die 50 oder 60 Jahre halten. Bei anderen Dächern muss schon früher saniert werden. Das alles wird ein Dachdecker sehen und beurteilen.“ Ein solcher Dach-Check kostet je nach Art und Größe des Daches etwa 200 bis 300 Euro.

Welche Ausrichtung sollte mein Dach haben?

Grundbedingung, so Sutter, ist eine möglichst verschattungsfreie Dachfläche. Als optimal für eine PV-Anlage gilt zudem eine Südausrichtung des Daches bei einer Dachneigung von 30 Grad. Neigungen von unter 25 oder über 60 Grad können den Stromgewinn aus der Solaranlage um bis zu zehn Prozent verringern, so der Energieexperte.

Doch auch eine Anlage, die auf Dächern mit Ost- und Westausrichtung steht, macht laut Sutter Sinn: „Es mag zwar nicht der maximale Ertrag möglich sein, doch wenn ich den Strom für die Eigenversorgung nutze, kann ich die Erzeugung über den ganzen Tag verteilen: Von der Kaffee- oder der Waschmaschine morgens bis zum Fernseher abends kann ich mich mit Solarstrom versorgen und sparen", sagt Sutter.

Wie groß soll die mit Modulen belegte Dachfläche werden?

Sutter empfiehlt, die PV-Anlage so groß wie möglich zu planen. „Früher waren die Module teurer. War der Geldbeutel leer, wurde die Dachfläche halt nur zu einem Drittel belegt. Heute nutzt man die gesamte Dachfläche. Den Strom wird man auch in Zukunft entweder selbst verbrauchen oder einspeisen können.“

Muss ich auf dem Dach Abstand zum Nachbarn einhalten?

„Die Sache mit dem Abstand ist schon ein ganz spezielles Thema“, sagt Energieberater Sutter. Tatsächlich mussten PV-Anlagen auf Dächern von Reihenhäusern aus Gründen des Brandschutzes bislang bis zu 1,25 Meter Abstand zum Dach des Nachbarn einhalten. Auf den meisten Reihenhäusern lohnten sich deswegen PV-Anlagen nicht. „Ende vergangenen Jahres aber gab es einen Beschluss der Bauministerkonferenz, der diese Regelung entschärfte. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine Empfehlung. Jedes Bundesland kann für sich entscheiden, in welchem Umfang es den Vorschlägen folgt.“ Eine bundesweit einheitliche Regelung gibt es daher nicht.

In Nordrhein-Westfalen gilt aktuell eine Regelung, durch die bestimmte PV-Anlagen bei Ein- oder Zweifamilienhäusern auch ohne Abstand montiert werden können. Dies betrifft in der Regel Glas-Glas-Module, die nicht brennbar sind. „Am 16. Dezember 2022 hat die Landesregierung einen Runderlass veröffentlicht, der den Ausbau von erneuerbaren Energien im Rahmen der Landesbauordnung vereinfacht“, sagte ein Sprecher des Bauministeriums dieser Redaktion. Mit dem Erlass könnten Solaranlagen bei Ein- und Zweifamilienhäusern auch ohne Abstand zur Grenzwand auf Dächern installiert werden. Die Ausnahme von der Einhaltung des Mindestabstandes zur Grenzwand sei schriftlich bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen.

Der Erlass sei ein Vorgriff auf die Novellierung der Landesbauordnung für NRW, die voraussichtlich zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll. Im aktuellen Entwurf seien keine Abstände für PV-Anlagen mehr vorgesehen, so der Sprecher. Laut geltender Bauordnung müssten Solaranlagen einen halben Meter Abstand einhalten. „Dies gilt dann, wenn die Außenseiten der Module aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt sind. Bei brennbaren Außenseiten muss der Abstand zur Grenzwand 1,25 Meter betragen." Bis zur Gesetzesänderungen sei bei anderen Gebäudeklassen weiterhin ein Abstand von mindestens 0,50 Meter bis 1,25 Meter (je nach Brennbarkeit) einzuhalten.

Spezielle Moduelle oder Komponenten von PV-Anlagen haben immer noch längere Laufzeiten. Auch die Handwerksbetriebe sind oft mit Aufträgen ausgelastet. Foto: Marijan Murat / dpa





Gibt es aktuell Material- oder Lieferengpässe?

„Das kann je nach Anbieter und Bauteil unterschiedlich sein, aber generell würde ich sagen, dass sich die Lage teilweise stabilisiert hat“, sagt Sutter. Solarmodule oder die Unterkonstruktion seien wieder kurzfristig lieferbar, bestätigt Sebastian Pönsgen, Geschäftsführer des Solatechnik-Anbieters Priogo in Zülpich. Bei speziellen Wechselrichtern aber könne die Lieferzeit bis zu zwölf Monaten dauern.

„Schwieriger dürfte es sein, aktuell einen Handwerker zu finden“, berichtet Sutter. „Die meisten Betriebe sind für ein Dreiverteljahr mit Aufträgen ausgelastet, sie haben es momentan nicht nötig, um jeden Kundenauftrag zu kämpfen." Deswegen sei es aktuell für Verbraucher nicht leicht, mehrere Aufträge einzuholen und zu vergleichen.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, mindestens drei Angebote anzufragen. Dies sei im Moment schwer machbar, aber notwendig: „Wir beobachten, dass es aktuell eine große Bandbreite an Preisen gibt – von halbwegs normalen Preisen bis zu extrem überteuerten", sagt Sutter. Für vertretbar hält Sutter einen Preis von 1500 bis 2000 Euro pro Kilowatt und inklusive Montage.

Kann ich meine ältere Anlage auf dem Dach erweitern?

„Man sollte nicht auf die Idee kommen, die Kabel einer älteren Anlage einfach zu trennen und zusätzliche Module anzuschließen. Das geht technisch schief", sagt Energieberater Sutter. „Wir haben heute ganz andere Module als vor fünf oder acht Jahren.“ Sutter rät, eine Erweiterung der Anlage als eine neue zweite Anlage zu sehen – mit neuen Modulen, neuem Wechselrichter und neuem Anschluss. „Das funktioniert technisch auf jeden Fall.“

Möglich sei, eine neue und die bestehende Anlage über einen Zähler laufen zu lassen, um Kosten zu sparen. „Manche Netzbetreiber lassen das zu“, sagt Sutter. Das Problem, dass der Strom aus den Anlagen unterschiedlich vergütet wird, sei lösbar: „Man kann den Gesamtertrag in Kilowattstunden nehmen und diese im Verhältnis zur Anlagengröße teilen.“

