Neuer Internetauftritt für die Paasmühle und Kontakt

In Kürze schon wird die Pflegestation für Eulen, Greifvögel und Wasservögel eine neue Internetseite haben. „Bis dahin dauert es nicht mehr lange. Sie ist toll“, zeigt sich Thorsten Kestner, erster Vorsitzender des Vereins Paasmühle, begeistert. „Es gibt jemanden in Dortmund, der das für uns macht, weil er unsere Arbeit so klasse findet“, erklärt der Wildvogelschützer.

Wer sich über Seminare und Co. informieren oder spenden möchte, kann die Homepage www.paasmühle.de besuchen, sich bei Facebook „Paasmühle“ ansehen, eine E-Mail schicken an oder sich melden unter 02324 72849.