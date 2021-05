Boxer aus Hagen nach Messerattacke in Düsseldorf vor Gericht

„Ich will aussagen“, kündigte der Mann auf der Anklagebank an, doch das Landgericht Düsseldorf ließ ihn zunächst nicht.

Düsseldorf/Hagen/Breckerfeld. 19-Jähriger kommt mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Nur durch eine Not-OP wird er gerettet. Acht Monate später beginnt der Strafprozess.

Acht Monate nach einem Messerangriff am Düsseldorfer Rheinufer hat der Prozess gegen einen Schwergewichts-Boxer aus Hagen begonnen. Die Anklage wirft dem 20-Jährigen versuchten Totschlag vor. „Ich will aussagen“, kündigte der Mann auf der Anklagebank an, doch das Landgericht ließ ihn zunächst nicht: „Da der psychiatrische Sachverständige verhindert ist, setzen wir die Verhandlung am Mittwoch fort“, erklärte die Vorsitzende Richterin Karin Michalek beim Prozessauftakt am Montag.

Der Boxer soll am 19. September 2020 nachts in der Düsseldorfer Altstadt einem 19-Jährigen aus Breckerfeld südlich von Hagen ein Messer in den Bauch gerammt und ihn so lebensgefährlich verletzt haben. Der Angeklagte sei in der Tatnacht mit einer größeren Gruppe junger Leute in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs gewesen. Auf der Freitreppe am Burgplatz soll dann einer seiner Bekannten und das Opfer aneinander geraten sein.

Ein Messer gezückt und zugestochen

Nachdem der Streit bereits beendet war, so der Staatsanwalt, „mischte sich der 20-Jährige ein und forderte das angetrunkene spätere Opfer auf, sich bei seinem Bekannten zu entschuldigen“. Nachdem sich der 19-Jährige geweigert hatte, habe der Hagener ein Messer gezückt und zugestochen. „Durch das schnelle Eingreifen der Umstehenden wurden weitere Stiche verhindert“, so der Staatsanwalt.

Das schwer verletzte Opfer konnte mit einer Not-Operation gerettet werden. Der Hagener hatte im Ermittlungsverfahren behauptet, er habe in Notwehr gehandelt. Er sei angegriffen worden und habe sich nur verteidigt.

Weiterer Fall nach dem selben Strickmuster

Die Anklage listet noch ein weiteren Fall auf, der sechs Wochen zuvor nach dem selben Strickmuster abgelaufen sein soll. Da soll der Boxer mit demselben Bekannten wie Mitte September in der Altstadt unterwegs gewesen sein.

Und auch da sei dieser Bekannte mit einem jungen Mann in Streit geraten. Als die Streithähne sich zur Versöhnung die Hand gaben, soll der Angeklagte dem Wuppertaler plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm Kiefer und Jochbein gebrochen haben.

Der deutsche Angeklagte soll nach der Messerattacke zunächst in den Kosovo geflohen sein. Wochen später wurde er in der Wohnung der Eltern festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Bis Juli sind noch neun weitere Verhandlungstage angesetzt. (dpa)

