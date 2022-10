Corona: Personalausfälle machen Bahn wieder zu schaffen

Symbolbild. Am Sonntag gab es auf mehreren Bahn-Linien in NRW Zugausfälle, weil Personal kurzfristig fehlte, meldete unter anderem die Deutsche Bahn.

Duisburg/Essen/Oberhausen/Wesel/Hagen. Der Bahnverkehr in NRW war am Wochenende nicht nur durch mutmaßliche Sabotage gestört. Auch Personalausfälle brachten Einschränkungen.

Kurzfristige Personalausfälle haben am Wochenende zu Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Auf mehreren Linien von S-Bahn bis Regionalexpress gab es auch am Sonntag Zugausfälle. Am Samstag hatten indes mutmaßliche Sabotage-Akte, darunter auch einer in Herne, zu Zugausfällen geführt.

„Wie viele Unternehmen in Deutschland ist auch die DB weiterhin von kurzfristigen Krankheitsfällen, darunter auch Coronafälle, betroffen“, teilte ein Bahnsprecher am Sonntag auf Nachfrage mit.

Bis einschließlich Montagfrüh, Betriebsbeginn, fällt die S-Bahnlinie S3 zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Essen-Steele Ost aus, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit. Reisende sollten zwischen Oberhausen und Duisburg Hauptbahnhof als Ersatz auf Züge der Linien RE3, RE5 und RE19 umsteigen; in Richtung Essen empfahl die Bahn ab Duisburg die Linien RE1, RE2, RE6 und RE11 mit Stopp jeweils in Mülheim Hauptbahnhof. Ohnehin ist der Verkehr der Linie S3 derzeit gestört: Wegen einer Baustelle fahren zwischen Essen-Steele Ost und Hattingen-Mitte Busse als Ersatz.

Personalausfall im Bahn-Stellwerk bei Duisburg

Personalprobleme im Stellwerk führten am Sonntag ebenfalls dazu, dass Züge ausfielen und Reisende umsteigen mussten bzw. bis in den Nachmittag hinein noch müssen, hieß es auf dem Portal zuginfo.nrw (externer Link).

Im Bereich Duisburg-Rheinhausen bleibe der Verkehr am Sonntag zwischen 14 Uhr und Betriebsschluss unterbrochen: Züge der Linie RB31 fallen zwischen Rheinberg und Xanten aus. Das betroffene Bahnunternehmen Nordwestbahn hat Busse von zwei Bus-Unternehmen organisiert; Busse der Firma Faltraco fahren zwischen 16 Und 22 Uhr zwischen Rheinberg und Xanten, ab 22 Uhr übernimmt die Firma Milo Reisen bis Betriebsschluss nach Mitternacht.

Zwischen 8 und 14 Uhr kommt aus auf der Linie RB31 ebenfalls bereits zu Ausfällen: Züge fahren nur zwischen Xanten und Duisburg-Trompet. Reisende von und nach Duisburg Hauptbahnhof müssen umsteigen; Busse des Anbieters Omni Mobil sind im Einsatz, teilte die Nordwestbahn mit.

Zugausfälle auch zwischen Essen und Hagen

Ebenfalls durch den Personalausfall im Stellwerk Rheinhausen ist der Verkehr der Bahn-Linien RE42 und RB33 zwischen den Hauptbahnhöfen Duisburg und Krefeld unterbrochen. Züge werden umgeleitet; Reiseziele dazwischen werden per Bus erreicht; im Einsatz sind Fahrzeuge der Firmen Schiwy und Verhuven Reisen.

Auch zwischen Essen und Hagen Hauptbahnhof fallen Züge aus, ebenfalls weil kurzfristig Personal fehlt. Dies gelte am Sonntag noch bis 16 Uhr, berichtete die Deutsche Bahn und betrifft die Linien RB32 (Duisburg-Dortmund mit einer Fahrt ab 9.34 Uhr, RB40 (Essen-Hagen mit insgesamt sechs Verbindungen zwischen 10.07 und 15.07 Uhr) und die S-Bahnlinie S2 zwischen Dortmund und Recklinghausen Hauptbahnhof mit je einer Fahrt je Fahrtrichtung zwischen 9.47 und 10.32 Uhr Abfahrtzeit in Dortmund bzw. Recklinghausen.

Wieder deutlich steigende Corona-Fallzahlen

Personalausfälle führten am Sonntag laut zuginfo.nrw zudem in Ostwestfalen zu Einschränkungen auf der Linie RB67 und im westlichen Münsterland auf der Linie RE19 zwischen Wesel und Bocholt; dies betraf dort laut Anbieter Vias nur Fahrten am Sonntagvormittag.

Die Corona-Pandemie hatte im Sommer zu erheblichen Problemen bei Bahn-Unternehmen geführt, denen die Krankenquote vor allem wegen zahlreicher Covid-19-Fälle in nicht mehr händelbare Bereiche entglitten war, auch weil sich Krankheitswelle und NRW-Sommerferien trafen, wo die Personallage ohnehin angespannt war. Die Deutsche Bahn hatte unter anderem einige ihrer Linie teilweise für mehrere Wochen ausfallen lassen. Die Corona-Fallzahlen steigen inzwischen auch in NRW wieder auffallend an. Die 7-Tages-Inzidenz nähert sich in NRW inzwischen wieder der 500er-Marke.

Weitere Personalausfälle können die Bahnunternehmen nicht ausschließen, ist zu hören. Die Deutsche Bahn versicherte am Sonntag, „wir versuchen immer, Ersatz für erkrankte Mitarbeitende zu finden, um Auswirkungen auf unsere Kunden und -innen zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmaß zu reduzieren.“

